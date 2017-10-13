«Вікна-новини» покажут спецпроект о гепатите

16-18 октября в программе «Вікна-новини» покажут спецпроект «С» Лагідний вбивця» Лагідний вбивця» корреспондента Ирины Заславец.

Мы панически боимся рака и СПИДа, но существует вирус, который разрастается невероятными темпами. Его жертвами стали уже 71 миллион людей на планете.

Гепатит С – вирус, который попадает в организм через кровь, поражает печень и наконец — убивает. Самое страшное, что люди умирают, даже не зная о своем диагнозе.

Южная Америка, Азия, Африка… и Украина. По оценкам ВОЗ более трех процентов украинцев, как минимум, являются инфицированными.

Уже в понедельник, в «Вікнах» вы увидите эксперимент, который ошеломит! Украинцев протестируют прямо на улице.

Смотрите с 16 по 18 октября в 17.30 и 22.00 в программе «Вікна-новини». Серия-анонс выйдет уже сегодня.

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