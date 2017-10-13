«Сюрприз, сюрприз!»: какие герои и звезды появятся в седьмом выпуске шоу

«Сюрприз, сюрприз!» выпуск 7 уже сегодня появится на телеэкранах. Самый добрый проект страны продолжает искать героев по всей Украине, чтобы поблагодарить за отважные поступки. Частью шоу сегодня станут и королевские сюрпризы, и звёздные гости, и невероятные эмоции от воплощения мечты. Подробнее – в материале!

Украинские герои продолжают удивлять! Так поблагодарить их за смелость и отвагу сегодня пожалуют: Ирина Билык, Дарио Срна, MONATIK и другие.

От какого сюрприза у героя выпуска отнимет дар речи? Женщина, которая коллекционирует обворожительные украинские платья, получит королевский сюрприз, но что это будет? Кого пригласит на личную тренировку капитан футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна? Кто и почему получит в подарок настоящий… зуб динозавра? Какого сюрприза удостоится дворник во фраке, который не представляет жизни без моды? Для кого споет MONATIK? И почему судьи самого вокального шоу страны «Х-фактор»-7 соберутся прежним составом?

«Сюрприз, сюрприз!» выпуск 7 будет удивительным. Смотрите уже сегодня, 13.10.2017, в 20:00 на СТБ!