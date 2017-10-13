Ура! Уже завтра в эфире вновь любимое вокальное шоу«Х-фактор»-8. На этот раз судейская четвёрка будет искать таланты во Львове. Кто и чем будет покорять судей?

Дмитрий Шуров, Андрей Данилко, Настя Каменских и Олег Винник уже сказали «да» самым талантливым участникам в разных уголках Украины. Пришла очередь и Львова!

Завтра на сцене Х появится группа, чей хит этим летом просто разорвал социальные сети! Более того, не пропустите феерическое возвращение участницы седьмого сезона. Кто вновь попытает своё счастье на проекте и неужели на кастинг придёт сам Дзидзьо?

Кто удостоится присоединиться к счастливчикам в тренировочном лагере после кастинга во Львове?

Смотрите уже завтра в 19:00 в выпуске 7«Х-фактор»-8!