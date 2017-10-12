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Как определить свой цветотип внешности

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Как определить свой цветотип внешности – важный вопрос для каждой представительницы прекрасного пола. Для того, чтобы выглядеть всегда безупречно, в этом стоит непременно разобраться. Весна, лето, осень или зима? Какой макияж по цветотипу внешности подчеркнет все ваши достоинства? Узнайте в материале!

Как определить свой цветотип внешности – узнайте в материале!

Как определить свой цветотип внешности – узнайте в материале!

Есть 4 цветотипа внешности: теплые — весна и лето, холодные — осень и зима. Они определяются по цвету волос, глаз и кожи. Узнав свой цветотип внешности, вы сможете всегда подбирать такой макияж, который будет только добавлять вам привлекательности.

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ВЕСНА

Как определить, что ваш цветотип внешности — весна?
Светлые волосы — от золотисто-пшеничного оттенка до светло-каштанового.
Мягкая кожа нежно-розового или персикового цвета, иногда с веснушками.
Светлые глаза — от зелено-голубых до светло-карих.
Какими средствами пользоваться?
Тональное средство для весенних девушек — персиковый цвет, слоновая кость.
Макияж глаз — светло-зеленый, шоколадный и золотой оттенки, слегка приглушенные.
Губы — розовая, коралловая, персиковая, оранжевая помады.
Пример для подражания — Николь Кидман. Она является обладательницей цветотипа внешности Весна.
цветотип внешности весна

Николь Кидман обладает цветотипом внешности Весна, вы можете посмотреть, как она делает макияж и одевается и брать пример с нее.

ЛЕТО

Как определить, что ваш цветотип внешности лето?

Волосы — темные и светло-русые.
Кожа — молочно-белая, иногда с оливковым или голубоватым оттенком.
Глаза — невыразительные, светлые и мягкие: серые, голубые, серо-зеленые, орехово-карие.

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Какие средства использовать обладательницам цветотипа внешности лето?
Тон — холодные цвета.
Макияж глаз — серый, голубой, зеленый, лиловый, фиалковый цвета приглушенных оттенков.
Помада — светло-розовая, пурпурно-фиолетовая, полупрозрачный блеск.

Пример для подражания — Милла Йовович

цветотип внешности лето

Мила Йововоич яркий пример женщин, которые являются представительницами цветотипа лето.

ОСЕНЬ

Как определить, что вы относитесь к цветотипу внешности осень?

Волосы — рыжие, золотисто-каштановые.
Кожа — прозрачно-молочная, золотистая, веснушки.
Глаза — зеленые, голубые, карие, янтарные.

Какие средства использовать женщинам с цветотипом осень?
Тон — насыщенный и теплый, персиковый или бежевый, румяна — красно-коричневые.
Макияж глаз — охра, а также горчичный, коричневый, бежевый и золотистый цвета.
Помада — оранжевая, терракотовая, красная.

Пример для подражания — Джулианна Мур.

Как определить, что ваш цветотип зима?

Волосы — темные.
Кожа — смуглая или белый фарфор.
Глаза — темно-карие, а также холодные оттенки синего и зеленого.

Какими средствами пользоваться, если вы относитесь к цветотипу зима?

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Тон — насыщенные холодные цвета.
Макияж глаз — серебряные, синие, фиолетовые, кофейные и черные тени.
Губы — яркие оттенки помады: от цвета фуксии до темно-вишневого.

Пример для подражания — Моника Беллуччи.

цветотип внешности зима

Моника Белуччи — женщина-зима. Если вы тоже обладаете таким цветотипом внешности — обратите внимание, как она красится и одевается.

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