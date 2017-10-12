Как определить свой цветотип внешности – важный вопрос для каждой представительницы прекрасного пола. Для того, чтобы выглядеть всегда безупречно, в этом стоит непременно разобраться. Весна, лето, осень или зима? Какой макияж по цветотипу внешности подчеркнет все ваши достоинства? Узнайте в материале!

Есть 4 цветотипа внешности: теплые — весна и лето, холодные — осень и зима. Они определяются по цвету волос, глаз и кожи. Узнав свой цветотип внешности, вы сможете всегда подбирать такой макияж, который будет только добавлять вам привлекательности.

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ВЕСНА

Как определить, что ваш цветотип внешности — весна?

Светлые волосы — от золотисто-пшеничного оттенка до светло-каштанового.

Мягкая кожа нежно-розового или персикового цвета, иногда с веснушками.

Светлые глаза — от зелено-голубых до светло-карих.

Какими средствами пользоваться?

Тональное средство для весенних девушек — персиковый цвет, слоновая кость.

Макияж глаз — светло-зеленый, шоколадный и золотой оттенки, слегка приглушенные.

Губы — розовая, коралловая, персиковая, оранжевая помады.

Пример для подражания — Николь Кидман. Она является обладательницей цветотипа внешности Весна.

ЛЕТО

Как определить, что ваш цветотип внешности лето?

Волосы — темные и светло-русые.

Кожа — молочно-белая, иногда с оливковым или голубоватым оттенком.

Глаза — невыразительные, светлые и мягкие: серые, голубые, серо-зеленые, орехово-карие.

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Какие средства использовать обладательницам цветотипа внешности лето?

Тон — холодные цвета.

Макияж глаз — серый, голубой, зеленый, лиловый, фиалковый цвета приглушенных оттенков.

Помада — светло-розовая, пурпурно-фиолетовая, полупрозрачный блеск.

Пример для подражания — Милла Йовович

ОСЕНЬ

Как определить, что вы относитесь к цветотипу внешности осень?

Волосы — рыжие, золотисто-каштановые.

Кожа — прозрачно-молочная, золотистая, веснушки.

Глаза — зеленые, голубые, карие, янтарные.

Какие средства использовать женщинам с цветотипом осень?

Тон — насыщенный и теплый, персиковый или бежевый, румяна — красно-коричневые.

Макияж глаз — охра, а также горчичный, коричневый, бежевый и золотистый цвета.

Помада — оранжевая, терракотовая, красная.

Пример для подражания — Джулианна Мур.

Как определить, что ваш цветотип зима?

Волосы — темные.

Кожа — смуглая или белый фарфор.

Глаза — темно-карие, а также холодные оттенки синего и зеленого.

Какими средствами пользоваться, если вы относитесь к цветотипу зима?

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Тон — насыщенные холодные цвета.

Макияж глаз — серебряные, синие, фиолетовые, кофейные и черные тени.

Губы — яркие оттенки помады: от цвета фуксии до темно-вишневого.

Пример для подражания — Моника Беллуччи.