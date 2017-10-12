Как определить свой цветотип внешности – важный вопрос для каждой представительницы прекрасного пола. Для того, чтобы выглядеть всегда безупречно, в этом стоит непременно разобраться. Весна, лето, осень или зима? Какой макияж по цветотипу внешности подчеркнет все ваши достоинства? Узнайте в материале!
Есть 4 цветотипа внешности: теплые — весна и лето, холодные — осень и зима. Они определяются по цвету волос, глаз и кожи. Узнав свой цветотип внешности, вы сможете всегда подбирать такой макияж, который будет только добавлять вам привлекательности.
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ВЕСНА
ЛЕТО
Как определить, что ваш цветотип внешности лето?
Волосы — темные и светло-русые.
Кожа — молочно-белая, иногда с оливковым или голубоватым оттенком.
Глаза — невыразительные, светлые и мягкие: серые, голубые, серо-зеленые, орехово-карие.
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Какие средства использовать обладательницам цветотипа внешности лето?
Тон — холодные цвета.
Макияж глаз — серый, голубой, зеленый, лиловый, фиалковый цвета приглушенных оттенков.
Помада — светло-розовая, пурпурно-фиолетовая, полупрозрачный блеск.
Пример для подражания — Милла Йовович
ОСЕНЬ
Как определить, что вы относитесь к цветотипу внешности осень?
Волосы — рыжие, золотисто-каштановые.
Кожа — прозрачно-молочная, золотистая, веснушки.
Глаза — зеленые, голубые, карие, янтарные.
Какие средства использовать женщинам с цветотипом осень?
Тон — насыщенный и теплый, персиковый или бежевый, румяна — красно-коричневые.
Макияж глаз — охра, а также горчичный, коричневый, бежевый и золотистый цвета.
Помада — оранжевая, терракотовая, красная.
Пример для подражания — Джулианна Мур.
Как определить, что ваш цветотип зима?
Волосы — темные.
Кожа — смуглая или белый фарфор.
Глаза — темно-карие, а также холодные оттенки синего и зеленого.
Какими средствами пользоваться, если вы относитесь к цветотипу зима?
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Тон — насыщенные холодные цвета.
Макияж глаз — серебряные, синие, фиолетовые, кофейные и черные тени.
Губы — яркие оттенки помады: от цвета фуксии до темно-вишневого.
Пример для подражания — Моника Беллуччи.