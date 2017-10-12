Победительница Евровидения-2016 и член жюри нацотбора Евровидения-2017 Джамала стала послом доброй воли по противодействию торговле людьми. Уже скоро предвидится рекламная компания направленная на борьбу с проблемой рабства.

Джамала поддержала многолетнюю работу Международной организации по миграции (МОМ) и приняла участие в информационной борьбе с современными формами рабства — сообщают на сайте ООН.

Джамала уже поддержала агентство, снявшись в видеоролике посвященному этой проблеме. Увидеть его можно будет уже с 18 октября — в Европейский день борьбы с торговлей людьми. Кроме ротации видео на телевидении, также предвидится общенациональная информационная кампания наружной рекламы «Опасность видно не сразу».

«В Украине очень много людей живут на грани бедности и готовы работать где угодно и при любых условиях. Именно они, как правило, становятся жертвами торговцев людьми и попадают в рабство. К сожалению, количество пострадавших с каждым годом только растет. Эта кампания, конечно, не решит проблему, но может привлечь внимание и СМИ, и должностных лиц, и общества. Главная цель — предупредить украинцев, что надо быть очень осторожными, когда они рассматривают предложения работы за рубежом», — говорит Джамала.

Согласно оценкам Международной организации труда, число жертв принудительного труда сегодня составляет почти 21 миллион человек и с каждым годом эта цифра только растет.

В материале использованы фотографии с официальной страницы Джамалы в Facebook.

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