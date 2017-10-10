Лето уже позади, но это не значит, что нужно забросить занятия фитнесом! Тренер Анита Луценко знает, как похудеть на несколько килограммов буквально за 2 недели. После этих 5 комплексов упражнений вы поразите всех своей аппетитной и стройной фигурой.

ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО ЗА 2 НЕДЕЛИ

Тренер по фитнесу Анита Луценко уверена: всего за две недели интенсивных тренировок вы сможете избавиться от 7 лишних килограммов.

Как правильно выполнять упражнение Берпи?

Нужно опуститься вниз на носочки, руки поставить на пол. Выпрыгивать вверх с максимальной силой. Повторить 20 раз.

Как правильно выполнять упражнение Реверанс?

Руки нужно поставить на талию, присесть в реверансе (левую ногу оставить, а на правую – присесть). Таз при этом направлен вперед. Колено опускается ближе к пятке, но пола не касается. Поднимайтесь из такого положения, меняйте ногу и возвращайтесь обратно. Повторить 20 раз.

Как правильно выполнять упражнение Развороты?

Нужно сесть, положить руки за голову. Разворачивайте корпус в левую строну и одновременно приподнимайте левую ногу, чтобы коснуться ее локтем. При этом ноги необходимо удерживать на весу.

Как подтянуть ягодицы?

Нужно стать на колени, руки согнуть в локтях и положить одну на другую. На первый счет поставить правую ногу вперед, на второй – левую. Повторить 20 раз.

Как правильно выполнять упражнение Скейтер?

Ноги нужно держать вместе, руки опустить вниз вдоль бедер. Теперь выполнить прыжок на правой ноге, левую при этом согнуть в колене и поднять над полом. Одновременно наклониться и коснуться левой рукой пола. Корпус должен быть повернут вправо, правая рука поднята вверх. Затем то же самое делаем в другую сторону.

МОДЕЛИРУЕМ ФИГУРУ В ВОДЕ

20 минут водной гимнастики равны 1 часу обычных занятий – то есть занимаясь 2-3 раза в неделю, вы за месяц сбросите минимум 6 кг!

Первое упражнение

Начните с шагов по воде. Они помогут подтянуть мышцы задней поверхности бедер и ягодиц.

Высоко поднимайте колени и вытягивайте руки перед собой. А если руки развести в стороны, то к процессу подключатся мышцы спины, груди и рук.

Всего 10 минут в неделю такой ходьбы, и через неделю ваша попа станет упругой и подтянутой.

Второе упражнение

Тело расположите вертикально. Поочередно сгибайте в коленном суставе правую и левую ноги, дотрагиваясь пяткой до ягодицы. Спина прямая, таз впереди, ягодицы напряжены. Затем сведите колени вместе. Старайтесь достать обеими пятками одновременно до ягодиц. Дыхание произвольное. И так – 5 минут.

Третье упражнение

Стоя в воде, вытяните руки перед собой и поднимите ногу, при этом стараясь дотянуться носком ноги до пальцев рук. Выполните упражнение по 10 раз для каждой ноги.

Это упражнение можно разнообразить, выполняя махи не только вперед, но и в разные стороны. При этом меняйте интенсивность, это позволит задействовать мышцы внутренней поверхности бедра.

Четвертое упражнение

Ноги поставьте вместе, руки — в стороны ладонями вниз. Разводя прямые ноги, опустите прямые руки вниз. Если вы занимаетесь не в таком безопасном водоеме, или не в бассейне и боитесь пораниться, можете выполнять махи ногами в стороны. Затем сведите ноги вместе и поднимите руки ребром ладоней вверх. Держите спину прямо. Вернитесь в исходное положение. Это упражнение в воде можно выполнять с маленькой или с большой амплитудой. Достаточно 5 минут.

Пятое упражнение

Массаж поможет вам избавиться от целлюлита, так как давление воды создает отличный лимфодренажный эффект.

Руки сложите вместе «в замок». С усилием резко проведите ими по поверхности бедер и талии снизу вверх минимум 10 раз. Сначала проведите спереди, потом – сзади и по бокам.

МИНУС 8 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ СО СКАКАЛКОЙ

Скакалка — это оптимальный способ привести свою фигуру в форму за считанные дни. Систематические прыжки со скакалкой, сжигают больше калорий, чем, например, катание на велосипеде, плавание или пробежка. При этом прыжки на скакалке не требуют денежных затрат и особого места для занятий, ведь выполнять этот комплекс вы можете даже дома.

Занимайтесь всего 10-15 минут в день, и уже через 2 недели существенно подтянутся мышцы всего тела, и вы похудеете до 8 кг. Однако при наличии острых форм заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата интенсивные физические упражнения со скакалкой строго запрещены.

Прыжки со скакалкой с интервалами

Прыгаем 10 раз на двух ногах, 10 раз на правой, 10 на левой и 10 раз, чередуя попеременно правую и левую ноги (имитация бега).

Прыжки со скакалкой вокруг линии

Поставьте ноги вместе и представьте себе линию, параллельную направлению вашего взгляда и проходящую через ваши ноги. Начинайте прыгать так, чтобы каждый раз приземляться по разные стороны от воображаемой линии. Со временем старайтесь увеличить амплитуду. Начинаем с 10 раз, со временем увеличивая количество повторов.

Прыжок со скакалкой с перекрестом рук

Прыгаем на двух ногах, потом скрещиваем ноги на уровне талии, получается, что мы перекрещиваем скакалку, на следующем подскоке возвращаем руки в исходное положение. Повторяем 10 раз.

Прыжки со скакалкой вперед-назад

Прыгаем на двух ногах, но не строго вертикально, а чередуя поочередные прыжки вперед-назад. Нужно постараться прыгать как можно дальше, при этом, не теряя равновесия. Делаем 10 раз.

Прыжок со скакалкой с перекрестом ног

Стоим в исходном положении, скрестив ноги. Одна впереди другой. Из этого упражнения выпрыгиваете и во время прыжка меняете ноги, приземляясь в аналогичное положение. Но та нога, которая до этого была впереди, теперь сзади. Делаем 10 таких прыжков со скакалкой для похудения.

ВАКУУМ В ЖИВОТЕ

Тренер Анита Луценко утверждает: «Если убрать лень, можно добиться невероятных результатов». Хотите получить плоский живот за 2 недели — выполняйте 5 упражнений.

Первое упражнение

Упражнение для разогрева очень легкое в применении.

Стоим прямо, ноги на ширине плеч. Расслабьте живот и, проводя руками от ребер к низу живота, «стягивайте» живот ладонями.

Это упражнение хорошо разомнет мышцы живота и подготовит к нагрузкам.

Второе упражнение

Сядьте на стул. Спину держите ровно, ноги немного расставьте. Сделайте глубокий вдох и выдох, на выдохе втяните живот и в этом положении считайте до трех. Снова вдохните.

Можно слегка усложнить упражнение (для мужчин): выполняя втягивание живота, старайтесь напрячь пресс как можно сильнее. Сделать 15 раз.

Третье упражнение

Чтобы выполнить следующее упражнения, нужно воспользоваться карематом.

Лягте на спину, ноги слегка согните в коленях. Сделайте выдох, затем втяните живот в себя и, считая до 5, удерживайте это положение. Теперь снова вдохните. Выполните упражнение 15 раз.

Четвертое упражнение

Станьте на четвереньки. Сделайте вдох, затем выдох. Втяните живот в себя, немного округлив спину. Удерживайте это положение, считая до 6.

Это упражнение тренирует не только прямую мышцу живота, а еще и поперечную мышцу, которая находится у нас над бедром.

Пятое упражнение

Садимся на пятки, упор — руками в колени. Сделайте глубокий вдох-выдох. На выдохе задержите дыхание, затем втяните живот, слегка привстав ягодицами с пяток и слегка повернитесь в правую сторону. Удерживайте такое положение до 7 счетов. Затем повторите тоже самое с поворотом в левую. Выполняйте его 10 раз.

МОДЕЛИРУЕМ СТРОЙНЫЕ НОГИ

Тренер по фитнесу Анита Луценко гарантирует: выполняя этот комплекс упражнений через день в течение 2 недель, вы добьетесь такого результата, что не поверите своим глазам. Ваши ноги станут более стройными, а ягодицы приобретут подтянутые формы!

Важно! Перед тренировкой обязательно следует разогреться.

Упражнение 1

Поставьте ноги чуть шире плеч, разверните носки в стороны. Руки на поясе. Начните выполнять приседания. Опустив туловище, поднимите правую пятку, затем опустите. Повторите действия 10 раз каждой ногой.

Упражнение 2

Слегка согните колени, ноги вместе. Отставьте правую ногу в сторону, руки за головой. Начните поднимать ногу вверх, желательно, параллельно полу. Выполните упражнение 10 раз каждой ногой.

Упражнение 3

Присядьте, опустите руки на пол. Отпрыгните назад, сделайте упор коленями в пол. Выполните отжимание. Отпрыгните вперед, опустите ягодицы и выпрыгните наверх. Повторите действия 10 раз.

Упражнение 4

Опуститесь на колени, ноги на ширине плеч. Скрестите руки на груди, локти параллельно полу. Отклонитесь назад и опуститесь ягодицами на пятки. Сделайте 10 повторов.

Упражнение 5

Встаньте на локти, живот подтянут, голова смотрит в пол. Медленно поднимите правую ногу, согнутую в колене наверх, затем плавно опустите ее. Выполните упражнение каждой ногой 10 раз.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ