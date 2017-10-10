Сегодня, 10 октября, Дмитрий Шуров презентовал самую добрую и романтичную песню Pianoбой — «Полуничне Небо». Поклонники судьи «Х-фактор»-8 давно ждали это событие, ведь сам артист радовал их частыми снимками и видео с бекстэйджа записи композиции. Как в одной песни ужились рок, цимбалы, ситар и даже эстрадно-симфонический оркестр, а также кому посвящена песня «Полуничне Небо» — читайте в нашем материале.

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«Полуничне Небо — это песня о женщине, которая является ключом к лучшему меня. Внутри каждого из нас живет безграничная любовь, но чтобы освободить ее, нужен ключ — другой человек, с которым можно создать новую совместную вселенную, намного мощнее, чем все, на что мы способны отдельно», — признался Дмитрий Шуров.

Песня родилась на ступеньках поезда, который мчался через горы Шри-Ланки в вечернем солнце во время одного из путешествий вместе с семьей. По мнению Дмитрия Шурова, композиция отлично бы звучала и под одну гитару. Однако в процессе создания он принял решение, что эта работа должна звучать всеми музыкальными красками.

я і #жінкаякатримаєдзен на островах part 1 #навершині #love&peace #pianoбой #дзен A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Oct 5, 2017 at 10:06am PDT



«Создавая «Полуничне небо», я думал как художник — представлял себе полотно, на котором буду рисовать свою Любовь, и ни в чем себя не ограничивал. Поэтому в ней удивительным образом смогли ужиться вместе и украинские цимбалы, и индийский ситар, и рок-группа Pianoбой, и эстрадно-симфонический оркестр, и мягкий вокал и смелое пианино. Я считаю «Полуничне Небо» самой доброй и романтичной из всех моих песен. Однозначно, это новый уровень для Pianoбой», — отметил Шуров.

Музыку и слова «Полуничне Небо» написал сам Pianoбой. Команда артиста обещает, что скоро выйдет одноименный клип! Ждем с нетерпением.

А пока давайте послушаем новый трек Pianoбой — «Полуничне Небо»!

