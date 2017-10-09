Ведущий проекта «Один за всіх» Дмитрий Карпачев опубликовал в своем Instagram пост, посвященный семейным отношениям. Известный психолог рассказал об основных проблемах, разрушающих брак.

Один из главных пунктов – замалчивание проблем. Молодые пары часто держат свои недовольства в себе, чем вызывают недопонимание и потерю доверия в отношениях.

«Специалисты провели эксперимент среди молодых пар, который доказал, что даже обсуждение фильмов о взаимоотношениях снижает риск развода вдвое. Что уж говорить о беседах по душам о ваших семейных трудностях», — пишет психолог. Нежелание слушать. Число разводов среди пар, в которых только один из партнеров конструктивно настроен и готов слушать во время ссоры, увеличивается.

Слишком активная «жизнь» в социальных сетях также может негативно повлиять на семейные отношения и даже привести к разводу.

У многих пар рано или поздно возникают финансовые споры. Дмитрий отмечает, что споры из-за денег увеличивают возможность будущего развода из-за неудовлетворенности отношениями. Даже если уровень дохода обоих партнеров высок.

Последний пункт — отсутствие образования. Исследователи установили, что люди с высшим образованием реже разводятся, независимо от пола или страны, в которой они живут.

«Не допускайте таких ошибок, и шанс, что ваша семейная жизнь будет счастливой и долгой, возрастет в разы», — подытожил Дмитрий Карпачев.

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