Самый добрый проект страны «Сюрприз, сюрприз!» продолжает воплощать в жизнь заветные мечты людей, которые этого достойны. Украинские герои спасают жизни, вдохновляют отважными поступками и делают мир лучше, не ожидая благодарности взамен. Уже сегодня на телеэкраны выйдет «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 6. Гостями студии станут многие украинские селебрити, в том числе и кумир миллионов – Олег Винник. Подробнее — в материале!

Выпуск 6 «Сюрприз, сюрприз!» будет особенным. Уже сегодня, в 20:00 на СТБ, вы узнаете истории удивительных людей, поступки которых достойны признания всей страны. Более того, звезды сойдут с телеэкранов, чтобы лично поблагодарить украинских героев. Так частью «Сюрприз, сюрприз!» станут: Олег Винник, Злата Огневич, Олег Скрипка, Дмитрий Карпачев, Влад Яма, Анита Луценко, Николай Тищенко и другие!

Для кого телеведущий Дмитрий Карпачев перевоплотится в настоящего рыцаря, какой поступок растрогает Олега Винника, кто из звезд окажется запертым в шкафу и какой постановкой удивит Дмитрий Шуров? Смотрите «Сюрприз, сюрприз!» уже сегодня, в 20:00, на СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ