Как звезды телеканала СТБ проводят свою осень

Осень – время прогулок, раздумий, теплых шарфов и теплых разговоров за чашечкой ароматного чая. Самые заядлые романтики любят это время года за прекрасную цветовую гамму – желто-красные листья так и провоцируют сделать красивый снимок и написать трогательный пост в соцсети. А еще, осенью очень здорово путешествовать, ведь уже совсем не жарко и можно весь день гулять и познавать новый город. Если же отправиться в отпуск пока не получается, можно провести вечер в компании друзей на премьере нового спектакля. Звезды телеканала СТБ не стали исключением. Наши ведущие, эксперты и участники проектов с удовольствием делятся с подписчиками милыми осенними снимками и атмосферными рассказами.

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Смотрите как Михаил Присяжнюк, Эктор Хименес-Браво, Юлия Борник, Надежда Матвеева и другие звезды канала СТБ проводят свою осень.

Как человек горячей крови хочу сказать, что прохладная погода моя любимая 😍❄️ по-этому выйти и пройтись по холоду- мое любимое занятие! 🍁 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Oct 5, 2017 at 1:22am PDT

Легендарный Стинг @theofficialsting для первого ужина в Украине выбрал @bao.restaurant… 😎😎🎶🎸🎉🎙️😉 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Oct 5, 2017 at 12:06pm PDT

Бажання триматися за тепленьке, пити гаряченьке 😉😉 Осінь❤💚💜💛💙 #всебудедобре #люблюсвоюработу #хорошегодня #behappy A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on Oct 4, 2017 at 10:00am PDT

Обожаю дождь ☔️ #вгармониисосенью A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on Oct 5, 2017 at 12:10am PDT

Відбиваюся від одного папараці📸))) Більше не було😊 #дімтаємничихпригод #show #вднг A post shared by Віта Євтушина (@vita_evtushyna) on Oct 4, 2017 at 12:07pm PDT

полетів шукати спокій і натхнення напередодоні туру. дика природа, безлюддя і трансцендентальна медитація повернуть мене додому свіжим та випромінюючим добро і дзен. Love, Peace, На Вершині #pianoбой #pianoboy #навершині A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Oct 3, 2017 at 12:01am PDT

Мариупольский Барыга продаст «Будку» 58 года за 17 «рублей» ПозвОните-перезвоню! Хорошего дня, Друзяшки! #comandante A post shared by Андрей Бедняков (@biedniakov) on Oct 4, 2017 at 1:40am PDT

Радость можно найти всегда🌈 A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Oct 3, 2017 at 2:52am PDT

Фб нагадав про осінь в сімейному місці сили і відпочинку. «Українське село» в Бузовій під Києвом. Шкода, що про нього стало відомо багатьом, тепер там не проштовхнешся і в будні #осіннє #сезони #ялюблюукраїнськесело A post shared by Tetyana Vysotska (@tetvys) on Oct 1, 2017 at 1:23am PDT

🌲 A post shared by Людмила Шупенюк (@liudmilashupeniuk) on Sep 28, 2017 at 2:28am PDT

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