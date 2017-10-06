Как звезды телеканала СТБ проводят свою осень

Осень – время прогулок, раздумий, теплых шарфов и теплых разговоров за чашечкой ароматного чая. Самые заядлые романтики любят это время года за прекрасную цветовую гамму – желто-красные листья так и провоцируют сделать красивый снимок и написать трогательный пост в соцсети. А еще, осенью очень здорово путешествовать, ведь уже совсем не жарко и можно весь день гулять и познавать новый город. Если же отправиться в отпуск пока не получается, можно провести вечер в компании друзей на премьере нового спектакля. Звезды телеканала СТБ не стали исключением. Наши ведущие, эксперты и участники проектов с удовольствием делятся с подписчиками милыми осенними снимками и атмосферными рассказами.
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Смотрите как Михаил Присяжнюк, Эктор Хименес-Браво, Юлия Борник, Надежда Матвеева и другие звезды канала СТБ проводят свою осень.
Легендарный Стинг @theofficialsting для первого ужина в Украине выбрал @bao.restaurant… 😎😎🎶🎸🎉🎙️😉 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on
Бажання триматися за тепленьке, пити гаряченьке 😉😉 Осінь❤💚💜💛💙 #всебудедобре #люблюсвоюработу #хорошегодня #behappy A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on
Не грустите! Осень это не только дожди и слякоть! Осень это золото листвы и тёплые семейные прогулки в красивых тихих парках, в которых пахнет свежестью и надеждами *** Ощущаю твой запах осенний, О, мой город, до боли родной! И полны золотых украшений Устеленные парки листвой… Шевелятся раздетые ветки, Словно девичьи руки дрожат. Молодые березки-кокетки, В одиночестве чинном стоят. А унылая, хмурая ива, Наклонившись до самой земли, Так застенчиво в воду стыдливо Опустила косички свои. И порывистый северный ветер, Тот, что ночью гулял под окном, И кто спать помешал на рассвете, Позабылся задумчивым днем. Я о детстве грущу, вспоминая, И от этого хочется жить… О, мой город! Страна дорогая, Как могу я тебя не любить!? Михаил Присяжнюк (с) @valeriyaprisiazhniuk 😍 #народныйадвокат #моясемьямоявселенная #любовь
Обожаю дождь ☔️ #вгармониисосенью A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on
Радость можно найти всегда🌈 A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on
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