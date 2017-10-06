Взгляд на собственную судьбу на месяц вперед убережет от неожиданностей и подскажет на что обратить внимание. В октябре 2017 на нас будет действовать мощная энергетика Полнолуния, которая подтолкнет к необдуманным действиям. С 10 октября Юпитер войдет в знак Скорпиона, что благоприятно отразиться на нашем самочувствии. Конец октября обещает быть насыщенней и легче для большинства знаков Зодиака. Это более благоприятный период, чтобы налаживать отношения, проводить переговоры и строить планы на будущее. Не волнуйтесь если во время Новолуния почувствуете некоторый упадок сил — уже с 20 октября вы заметите новый прилив энергии. А что ждет каждого из знаков Зодиака — читайте в нашем Гороскопе на октябрь 2017.

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Гороскоп на октябрь 2017 Овен:

Октябрь 2017 года обещает быть насыщенным на события, которые изменят вас. Вы почувствуете сильный прилив энергии, используйте ее для достижения своих целей на работе или в семье. Но только не принимайте все близко к сердцу, иначе рискуете растратить все силы на переживания. Проводите время активно, не засиживайтесь дома, особенно во второй половине октября. Но будьте осторожны и смотри в оба — возможно кто-то завидует вашему хорошему настроению и самочувствию.

Гороскоп на октябрь 2017 Телец:

Первую половину октября Тельцам лучше посвятить семье или реализации творческих проектов. Все дела, в которых дело касается расчетов и цифр отложите на середину и конец месяца. В середине октября вы увидите новые возможности — используйте их. У вас появятся новые важные знакомства, будьте открытыми и дружелюбными, но не позволяйте садиться себе на шею, иначе рискуете потратить всю энергию, танцуя под чью-то дудку. Хорошо обдумайте стоит ли заводить новые романтические отношения. Возможно, мимолетный роман — не то, что вам сейчас нужно.

Гороскоп на октябрь 2017 Близнецы:

В первую декаду месяца звезды советуют вам побольше мечтать и представлять желаемую цель. Возможно уже совсем скоро вы сможете исполнить свою мечту. Помочь в этом вам сможет кто-то из близких, поэтому внимательно прислушивайтесь к тому, что вам говорят друзья. Можете не бояться, что вас обманут или используют — воздействие Нептуна и Урана в середине месяца сделают вас сосредоточенным и бдительным. Конец месяца Близнецам следует провести активно и побольше бывать на свежем воздухе. Занятия бегом или любым другим спортом на улице — то, что вам нужно.

Гороскоп на октябрь 2017 Рак:

В октября звезды к вам благосклонны — весь месяц вы будете ощущать приподнятое настроение и прилив энергии. Вы уверены в своих силах и окружающие это замечают — самое время наладить отношения и начать путь к достижению своих целей. Во вторую декаду октября стоит обратить внимание на свое здоровье — чаще проводите время на свежем воздухе и больше двигайтесь. Благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием — усовершенствуйте знания иностранного языка или же возьмитесь за новое, интересующее вас направление. Ближе к концу месяца вас проведите время со своей второй половинкой, съездите куда-то на уикенд или же просто устройте романтический ужин.

Гороскоп на октябрь 2017 Лев:

Вас ожидает непростой месяц — с одной стороны перед вами откроется много возможностей, а с другой — вокруг будут люди, которые попытаются тащить вас на дно. В первой декаде ваша жизнь может круто поменять направление. Новые знакомства, новая работа, новые отношения — чтобы нового не произошло, это изменит вас. С середины октября Львов ожидают частые перепады настроения. То вы активны и готовы работать в поте лица ради достижения целей, а уже через день вам хочется закрыться дома и ни с кем не разговаривать. Не отчаивайтесь и потерпите — к концу месяца вы снова придете в форму. В третьей декаде влияние Венеры и Льва помогут вам расставить все по своим местам. В конце октября почаще проводите время с друзьями, веселитесь и принимайте у себя гостей.

Гороскоп на октябрь 2017 Дева:

Октябрь 2017 для Дев запомниться большим количеством новых знакомых. Среди них может оказаться человек, который сыграет немалую роль в вашей судьбе. У Дев также будут частые перепады настроения, поэтому не стоит принимать решения сгоряча — вскоре вы можете пожалеть об этом. Вторая декада отлично подойдет для новых покупок. Самое время начать ремонт или же сделать перестановку в своем жилище. Не верьте слухам, вас пытаются сбить с намеченного пути. Всю середину октября вы находитесь под воздействием Сатурна, поэтому больше отдыхайте и не слишком усердствуйте на работе. Конец месяца посвятите своей семье.

Гороскоп на октябрь 2017 Весы:

В октябре вы с головой окунетесь в свои дела. И вам все равно, что происходит вокруг вас и что говорят окружающие. Вы твердо наметили цель и идете к ней. Но не забывайте, что рано или поздно вам понадобится поддержка тех, кому вы откажете во внимании в этот период. В середине месяца перед вами откроются новые перспективы на работе — возможно продвижение по карьерной лестнице, новые деловые партнера. Также будьте готовы к длительной командировке. Вы не стремитесь сейчас строить отношения, но рядом с вами может оказаться человек, к которому вы почувствуете сердечную привязанность. Не игнорируйте это, но и не окунайтесь в новые чувства с головой.

Гороскоп на октябрь 2017 Скорпион:

Посвятите октябрь саморазвитию, именно в этом месяце вам с легкостью будет даваться усвоение информации. Попробуйте освоить новую специальность или усовершенствуйте знания иностранного языка. Вторая декада отлично подойдет для того, чтобы составить планы на ближайшее будущее и распределить расходы. Ближе к концу месяце посвятите время работе — ваши старания оценит начальство и вас ждет денежное вознаграждение или же продвижение по карьерной лестнице. Если вы давно мечтали о собственном бизнесе — пора взяться за реализацию своих планов.

Гороскоп на октябрь 2017 Стрелец:

Сосредоточьтесь на своей личной жизни, посвятите время своей второй половинке, иначе у вас появятся конфликты и непонимания. В первой декаде Стрельцам следует быть осмотрительными — вам выпадет шанс, который вы долго ждали. Расположение планет благоприятно скажется на представителях творческих профессий. Ваши проекты идут как по маслу и в нужном направлении. Результат не заставит долго ждать. В конце месяца постарайтесь много не нервничать и не напрягаться. Проводите больше времени с друзьями, посетите театр или концерт любимой музыкальной группы.

Гороскоп на октябрь 2017 Козерог:

Четко очертите свои цели, правильно расставьте приоритеты и бросьте всю энергию на выполнение поставленных задач — только так вы добьетесь того, к чему шли долгое время. У вас есть шанс все изменить, нужно лишь научиться отстаивать свое мнение и перестать плыть по течению. Весь октябрь Козероги будут переполнены энергией до такой степени, что после напряженных будней у них остануться силы заниматься спортом или ходить на вечеринки с друзьями. В личной жизни не стоит делать поспешных выводов и действовать сгоряча. Выждите время и решение найдется.

Гороскоп на октябрь 2017 Водолей:

Планеты выстроились таким образом, что Водолеи буквально притягивают к себе деньги. Вы найдете новые источники дохода либо же получите денежное вознаграждение, а может банк ошибется в вашу пользу и ваша карта пополнится на крупную сумму. Во вторую декаду стоит обратить внимание на свое питание — ешьте здоровую еду, не переедайте, неплохо бы сесть на диету. Включите в свой рацион побольше овощей и зелени. Не отказывайте в помощи другим людям, возможно кто-то вокруг вас нуждается в ней. Может произойти напряжение в семье, прислушайтесь к своим близким и идите на компромисс.

Гороскоп на октябрь 2017 Рыбы:

Октябрь Рыбы проведут в прекрасном настроении. Вы будете радоваться каждому, пусть и не существенному достижению. Первую половину месяце посвятите достижению своих целей на работу. В этом месяце вас ждет важное событие способное повлиять на вашу карьеру. Начиная с середины октября проводите побольше времени со своей второй половинкой — это поможет укрепить ваши отношения. Поедьте в совместное путешествие и воспоминания о нем будут еще долго согревать ваше сердце. Одиноким Рыбам пора сходить на романтическое свидание. Если кто-то уже попал в ваше поле зрения — скорее зовите этого человека на прогулку тет-а-тет.

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