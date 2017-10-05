Осторожно, мошенники: Маша Ефросинина стала жертвой аферистов в интернете

Мошенничество в сети не сдает своих позиций. Аферисты продолжают использовать имена селебрити, чтобы распространить свои продукты, зачастую, псевдолечебные. На крючок интернет-мошенников попалась и ведущая проекта «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина. Так звезде СТБ приписывают похудение на 12 килограммов благодаря чудо-средству. Подробнее – в материале!

На сайте – фото и интервью самой Ефросининой. Текст пестрит удивительной и такой желаемой для женщин идеей – как похудеть на целых 12 килограммов всего за две недели. Конечно, этому может поспособствовать чудо-средство, благодаря которому похудела и Маша, — уверяют мошенники.

В материале легко найти фото «до» и «после» употребления средства под названием порошок для похудения «Turbofit», а также прямую ссылку на покупку самого препарата. Осторожно! Порошок для похудения не только не имеет отношения к телеведущей Маше Ефросининой, но и может нанести вред вашему здоровью.

Более того, ведущая также записала обращение-предостережение, откровенно высказавшись о неприятном случае.

К слову, ведущие СТБ становятся жертвами мошенников не впервые. Так аферисты зарабатывают на именах знаменитостей, рекламируя бесполезные «чудо-препараты». Более того, аферисты в сети даже приписали Дмитрию Карпачеву диабет.