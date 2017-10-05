Осторожно, мошенники: Маша Ефросинина стала жертвой аферистов в интернете

Мошенничество в сети не сдает своих позиций. Аферисты продолжают использовать имена селебрити, чтобы распространить свои продукты, зачастую, псевдолечебные. На крючок интернет-мошенников попалась и ведущая проекта «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина. Так звезде СТБ приписывают похудение на 12 килограммов благодаря чудо-средству. Подробнее – в материале!
На сайте – фото и интервью самой Ефросининой. Текст пестрит удивительной и такой желаемой для женщин идеей – как похудеть на целых 12 килограммов всего за две недели. Конечно, этому может поспособствовать чудо-средство, благодаря которому похудела и Маша, — уверяют мошенники.
В материале легко найти фото «до» и «после» употребления средства под названием порошок для похудения «Turbofit», а также прямую ссылку на покупку самого препарата. Осторожно! Порошок для похудения не только не имеет отношения к телеведущей Маше Ефросининой, но и может нанести вред вашему здоровью.
Более того, ведущая также записала обращение-предостережение, откровенно высказавшись о неприятном случае.
Я закрывала глаза на то, что моё фото без разрешения лепили на рекламный щит какого -то жуткого кваса, на упаковки колготок и вывески магазинов одежды — пускай это остаётся на совести всех этих «находчивых» людей. Но этот случай мошенничества способен нанести серьёзный вред здоровью, а то и жизни людей!!! Поэтому я делаю это обращение-предостережение! Ещё потому, что у нас совершенно не работает кибер-полиция, и только мы сами можем за себя постоять и предостеречь об опасности других! Друзья, прошу, будьте бдительны! Вникайте, проверяйте! Не спешите верить звонким заголовкам! Чья-то жажда наживы может стоить вам здоровья! И сообщайте мне, пожалуйста, если будете видеть подобные материалы сомнительного характера.
К слову, ведущие СТБ становятся жертвами мошенников не впервые. Так аферисты зарабатывают на именах знаменитостей, рекламируя бесполезные «чудо-препараты». Более того, аферисты в сети даже приписали Дмитрию Карпачеву диабет.