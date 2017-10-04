Сегодня, 4 октября 2017 праздник — Всемирный День Защиты Животных. Как появился этот день и для чего Всемирный День животных празднуется каждый год — читайте в материале.

Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День животных (Всемирный день защиты животных). Сегодня этот праздник насчитывает свою 86-ю годовщину. Зародился он в 1931 году во Флоренции, на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.

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Считается, что эта дата была выбрана не случайно: 4 октября отмечается день памяти католического святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных существ. По многим легендам, святой мог общаться с животным миром.

Общества защиты животных организовывают различные мероприятия и акции по всему миру в этот день, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы животного мира и окружающей среды. Важно, что такие действия направлены не только в сторону диких животных, но и домашних питомцев, ведь даже в наши дни случаи жестокого обращения с домашними любимцами достаточно распространены.

Помните, что всем братьям нашим меньшим нужна забота, ласка и ваша любовь. Они обязательно ответят вам тем же!

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