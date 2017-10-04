Лучшее чем можно порадовать себя в холодное время года — это чашка горячего кофе и, конечно же, покупка нового пальто. Не знаете какое модное пальто выбрать на осень 2017? Смотрите варианты самых трендовых новинок этого сезона! Мы подскажем как этой осенью быть самой стильной. Пальто осень 2017 выбирайте в нашем материале.

Пальто-макси

Один из ключевых трендов сезона осень-зима 2017-2018 — пальто макси. Оно идеально впишется в любой гардероб — будь вы приверженицей офисно-делового стиля или же поклонницей глэм-рока. В этом сезоне лучше выбрать однотонное пальто нейтральных оттенков — синий, черный, кирпичный или бежевый.

Пальто-oversize

Уже несколько сезонов тренд на одежду oversize не теряет своих позиций. Пальто свободного кроя присутствует практически в каждой коллекции осень-зима 2017-2018. Такая модель отлично подойдет как стройным так и полным девушкам. Лучше всего обратить внимание на пальто oversize без элементов декора.



Спортивное пальто

В этом сезоне, как и в прошлом, в моде остается одежда унисекс. Обратите внимание на спортивные тренчи и пальто-дождевики. Такой вариант идеален для осени — выглядеть вы будете стильно и в дождь не промокните.

Красное пальто

Один из главных трендов этой осени — красный цвет. Однотонное яркое пальто в этом сезоне лучше всего сочетать с массивными ботильонами, брючными костюмами или же широкими джинсами. Фасон выбирай на свой вкус и точно не прогадаешь.

Пальто с поясом

Такой фасон пальто как нельзя лучше подойдет высоким, стройным девушкам. Пояс еще лучше подчеркнет вашу талию.

Белое пальто

Стильная новинка этого года — белое пальто без пуговиц. Оно отлично дополнит офисный или классический образ. Да, это не самый практичный вариант, но выглядеть вы будете сногсшибательно.

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