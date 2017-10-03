Вот и наступила золотая пора осени – октябрь. Сколько выходных ожидает украинцев в октябре 2017? Нужно успеть насладиться шуршащими желтыми листьями в садах и городских парках, которые так и вдохновляют на размышления, новые мечты и планы. В этом месяце украинцы порадуются не только традиционным выходным, но и дополнительному празднику! Когда именно будет этот счастливый день, читайте в нашем материале! 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот государственный праздник в текущем году приходится на субботу, поэтому официальный выходной перенесен на понедельник – 16 октября.

Также 14 октября православные украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Это весомая дата в жизни православных верующих, и вовсе не случайно, что эти два праздника совпадают. День защитника Украины был установлены на Покров из-за того, что праздник очень почитали запорожские казаки. Новых старшин обычно выбирали именно в этот день.

Такие выходные ожидаются в октябре, поэтому начинайте заранее планировать праздничную программу, чтобы в полной мере насладиться выходным осенним днем!

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