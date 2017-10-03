Середина осени – это золотая пора, когда хочется чувствовать себя настоящей королевой жизни. Такие ощущения способна подарить новая стрижка, которая придаст уверенности и шарма. Самое главное – это выбрать собственный стиль, который подчеркнет все достоинства и скроет недостатки. Когда стоит подстригать волосы, а когда лучше этого не делать – расскажет лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2017 – 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 31

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2017 – 1, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30

Отметим, что 9 и 11 октября являются нейтральными днями для стрижек. Обрезание волос в этот период не притянет ничего негативного, но и хорошего тоже не принесет. Если вы стремитесь к кардинально новой жизни, подстригаться нужно в благоприятный день.

Лучшим днем ​​для обрезания волос в текущем месяце является 26 число. Стрижка в этот день не только придаст волосам сил и здоровья, но и обострит интуицию. Это 7 лунные сутки – активный рост Луны, способствующий укреплению волос.

30 октября рекомендуется красить шевелюру растительными красителями, ведь это облегчит решение рабочих и деловых проблем.

Стоит обратить внимание на 17 октября. Несмотря на то, что это период убывающей Луны, стрижка в этот день поможет усилить свою харизму и привлекательность, стать успешной среди окружения, повысить популярность.

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