В разгар осени садоводам и огородникам скучать не приходится: они обрезают и укрывают теплолюбивые культуры, занимаются уборкой своих участков. В этом деле очень важно следовать ритму Луны. Ведь даже самые лучшие навыки и познания в огородно-садовом искусстве могут давать нулевой результат, если не учитывать благоприятные и неблагоприятные дни для хозяйственных работ.

Луна – это не просто небесное светило, а первая помощница во всех житейских делах. Учитывая советы лунных астрологов, можно преуспеть в любой сфере.

Многие думают, что посев и посадка – преимущественно весенне-летние заботы. На самом деле это касается и осенней поры. В первой половине октября принято высаживать озимый чеснок на заранее подготовленные грядки. Некоторые огородники практикуют подзимний посев овощей и зелени: моркови, редиса, шпината, салата, укропа… То же самое относится и к садоводству: осенью можно высевать, садить и пересаживать различные декоративные растения.

Чтобы получить отличный урожай и невероятно красивый цветущий сад, советуем воспользоваться лунным календарем садовода и огородника на октябрь 2017 года.

Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2017 года:

С 1 октября по 4 октября. Растущая Луна. В первый день октября посевом и пересадкой лучше не заниматься. Однако все остальные три дня данного периода вполне благоприятны для подобных дел. Рекомендуется также бороться со вредителями на растениях и утеплять ягодные кустарники.

5 октября. Полнолуние. В этот период лучше отдохнуть, ведь посевы и пересадки все равно не пойдут на пользу вашему огороду и саду.

С 6 по 11 октября. Убывающая Луна. Следует заниматься сбором урожая, сушкой овощей и фруктов, заготовкой зелени и лекарственных трав. Самое благоприятное время для посадки озимого чеснока и лука – 7 и 8 числа месяца. 6, 9 и 11 октября вместо посева и пересадки лучше заняться удалением лишних побегов, покосом, прополкой, мульчированием.

С 12 по 18 октября. Убывающая Луна (последняя четверть). В данный период лучше забыть о посеве и пересадке садово-огородных культур. Вместо этого займитесь рыхлением, культивацией, окучиванием и мульчированием деревьев.

С 19 по 21 октября. Новолуние и растущая Луна. Лучше не занимайтесь в эти дни никакими хозяйственными работами. Устройте себе передышку.

С 22 по 31 октября. Растущая Луна. Весьма благотворный период для посева, посадки и пересадки растений. Исключение – 27, 28 и 29 октября. В эти три дня лучше опрыскивать сад от вредителей, зимующих на растениях.

Благоприятные дни для посева и посадки: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 октября.

Неблагоприятные дни для посева и посадки: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28 и 29 октября.

Желаем вам хорошего урожая!