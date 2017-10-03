Автобус уехал перед носом, на работе несправедливо отчитал начальник, чай разлился на ноутбук, а вечером еще и поругались с другом. «Не мой день» — подумаете вы и правильно сделаете! Даже самые закоренелые скептики ловят себя на мысли, что порой успех дел зависит не только от нас самих. Если вы хотите продуктивно спланировать график важных дел, осуществить выгодные покупки или улучшить самочувствие – следуйте лунному календарю на октябрь 2017! Он вам подскажет благоприятные дни для любых начинаний, а также сориентирует, когда лучше отказаться от любых инициатив.

Самый благоприятный период – это дни растущей Луны. Все начатые дела будут успешными, но их стоит закончить до Новолуния. Чтобы легко завершить что-то, например, погасить кредит – планируйте подобные манипуляции на убывающую луну.

Благоприятные дни в октябре 2017 года — 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 30, 31 октября.

Неблагоприятные дни в октябре 2017 года — 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 29 октября.

Помните — самое сильное воздействие Солнца и Луны происходят в период Полнолуния, Новолуния и последней четверти Луны. В это время не стоит начинать новые проекты, заключать договора или ехать в путешествие.

Новолуние в октябре 2017 — 19 октября 2017 года в 22:10.

Полнолуние в октябре 2017 — 5 октября 2017 года в 21:38.

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