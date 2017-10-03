Группа KAZKA, которая произвела фурор на кастинге «Х-фактор»-8, выпустила долгожданный дебютный клип на песню «Свята».
Сегодня, 3 октября, нашумевшая группа KAZKA презентовала клип на хит «Свята». До этого песня уже собрала более 900 000 просмотров на YouTube, а выступление музыкантов на кастинге «Х-фактор»-8 в Днепре попало в тренды популярного видеохостинга. К слову, его тоже посмотрели более 1 миллиона пользователей сети.
Песня настолько полюбилась зрителям, что мы просто не удержались, чтобы не поделиться с вами текстом KAZKA «Свята».
Зробила милого мила зі скла та впустила.
Боліло потім його притуляти до тіла.
Та хто болю уникає,
Той хто фільтри вимикає
Цілує, а тоді питає,
Бо, як полюбила мила, більше не питай.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Впустила,
Милого мила, а інша — вхопила
Боліло,
До холодів, а тоді відпустило.
Зима так бо і працює:
Під сніг в платті і танцюєш.
Тай не питаєшь, а цілуєш,
Бо як полюбила мила більше не питай.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Мила, мила-а Ой, питає мама, де так довго була,
Мила, мила-а,
Ой, гуляла, мама, вино біле пила,
Мила, мила-а.
По дахах я бігала,
В небо з милим падала,
А на ранок плакала,
Бо була так мало мила.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Мила, мила-а
И конечно же, о долгожданной премьере клипа KAZKA. Видео снято в стильной минималистической манере, а главными героями «Свята» выступили сами солисты инди-коллектива. Как и в песне, в клипе прослеживаются украинские фольклорные мотивы, народная символика и орнаменты. В общем, его лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о нем. Оцените сами!
Смотрите клип «Свята» группы KAZKA прямо сейчас!