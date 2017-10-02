Сегодня самая очаровательная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских записала горячее видео для своих подписчиков в социальной сети Instagram. Таким оригинальным образом певица поблагодарила поклонников за преданность — аккаунт звезды насчитывает более 2 миллионов фолловеров.

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На видео певица откровенно танцует в сексуальном черном наряде и исполняет песню-обращение к своим подписчикам.

«У Настены два миллиона-два милллиона. Я буду радовать вас и продолжать, чтобы ты хотел меня все время лайкать. За то, что оценили — всем большое спасибо. Спасибо всем большое, что не пролистали мимо», — поет Настя Каменских.

Сама придумала, сама сочинила, сама сняла и снялась☺️Чуть с опозданием, зато с подходом😂 А вам огромное спасибо ❤️❤️❤️ A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 1, 2017 at 10:39pm PDT



По словам звезды, идея ролика принадлежит ей.

«Сама придумала, сама сочинила, сама сняла и снялась. Чуть с опозданием, зато с подходом. А вам огромное спасибо», — подписала певица свое видео в Instagram.