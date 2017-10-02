День становится короче, одежда теплее, а музыка в наушниках грустнее. Пришел октябрь и принес с собой осеннюю меланхолию, порой апатию и желание закутаться в плед. Согласитесь, лучше это делать не в одиночку, а с любимым человеком. Как построить новые отношения в октябре или улучшить уже существующие – нам рассказали звезды. Читайте любовный гороскоп на октябрь 2017 по знакам Зодиака в нашем материале.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Овен:

В этом месяце в отношениях может почувствоваться холод. Недопонимания и взаимные претензии заставят понервничать Овнов. Возможно, в какой-то момент вы даже захотите разорвать отношения, но не спешите рубить с плеча. Временные трудности бывают у всех пар, а крайние меры стоит принимать только в исключительных случаях.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Телец:

В октябре Тельцам стоит быть предельно откровенными со своей второй половиной. А если отношения только завязываются, то тем более старайтесь говорить обо всем, что вас интересует и беспокоит. Таким образом вы избежите главной проблемы всех «начинающих» пар – недоговоренностей, которые позже выливаются в конфликт.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Близнецы:

Одиноким Близнецам стоит понизить планку требований, иначе вы никогда не встретите вторую половину. Позвольте человеку быть самим собой и увидите, что некоторые его «недостатки» вам со временем даже покажутся милыми. Проводите больше времени вместе. Да, на улице холодно, но ведь никто не отменял романтичные свидания в кино, театре и уютных кофейнях.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Рак:

Одинокие Раки, обратите внимание на новые знакомства. Похоже, сейчас пик вашего обаяния, поэтому все потенциальные партнеры будут наперебой звать вас на свидания. Если же у вас уже есть отношения и они вам дороги, постарайтесь меньше флиртовать с другими. Ревность может стать причиной затяжного конфликта, а оно вам надо?

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Лев:

Ох, кажется, у кого-то намечается служебный роман! Но будьте осторожны, скорее всего он вам принесет сплошные разочарования, да и коллеги с удовольствием будут сплетничать за вашей спиной. Перед тем, как соглашаться на такую сомнительную связь, задумайтесь, стоит ли она вашего авторитета.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Девы:

Необоснованный прилив нежности к любимому человеку вы почувствуете в этом месяце. Постарайтесь не спугнуть партнера навязчивыми звонками и сообщениями. Все-таки, каждому человеку необходимо собственное пространство. Если же он будет отвечать вам взаимностью – поздравляем, вы нашли свою вторую половину.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Весы:

В октябре вас ждет непростой период в личной жизни. Возможны эмоциональные конфликты, скандалы и даже временный разрыв. Постарайтесь пережить это время как можно спокойнее, не провоцируйте разборки, а если проблемы все-таки наступили, не переходите на личности во время разговора. Одиноким Весам тоже в этом месяце ничего не светит. А может это и к лучшему. Звезды обещают, что будет и на вашей улице праздник.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Скорпион:

Одиноким Скорпионам в этом месяце будет нескучно. Новые знакомства, флирт и даже мимолетные отношения заполнят все ваше свободное время. Правда, ничего серьезного из этого не выйдет. Если же у вас уже есть пара, постарайтесь отказаться от параллельных любовных связей. Они могут привести к расставанию с любимым человеком.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Стрелец:

Стрельцов в этом месяце ждут как радостные моменты, так и разочарования. Знакомство с новыми людьми могут привести к непродолжительным, но очень «сладким» отношениям. Если же вы в поиске постоянного партнера, постарайтесь больше времени проводить вне дома – ходите в кино, на концерты и вечеринки. Звезды обещают, что одна из встреч может оказаться судьбоносной.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Козерог:

Козероги, все в курсе, что вы очень принципиальные люди, но в общении со второй половинкой постарайтесь быть помягче. Даже если на работе очередной аврал, а в мире происходит хаос – просто посмотрите в глаза своему партнеру, обнимите его и сразу почувствуете, как ваш маленький мир становится непроницаемым для внешних невзгод.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Водолей:

Если вы уже состоите в паре, постарайтесь сосредоточиться на существующих отношениях, а не поддаваться соблазнам. Не позволяйте себе быть грубым со второй половиной, держите эмоции в кулаке. Даже если на работе проблемы, а горячую воду снова отключили — ваш партнер в этом не виноват, а значит, не должен быть грушей для битья.

Любовный гороскоп на октябрь 2017 Рыбы:

Одиноким рыбам стоит приготовиться к яркому и очень запоминающемуся роману. Возможно, он даже перерастет в крепкие и долговечные отношения, поэтому с самого начала общения старайтесь расставлять все точки над «И». Со временем вы поймете, что честность и доверие в отношениях – это самые главные принципы.