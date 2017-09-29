Судья вокального шоу «Х-Фактор»-8 Олег Винник вновь подтвердил звание самого востребованного артиста Украины. Кумир миллионов и покоритель женских сердец собрал три аншлага в Николаеве. Такое в истории главной сцены николаевской области произошло впервые.

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В рамках Всеукраинского тура «Моя душа…» Олег Винник дал три концерта в Николаеве. Артист трижды отыграл полноценную программу на 2,5 часа, шесть раз выходил на бис, радуя николаевцев живым исполнением давно полюбившихся хитов, ярким светомузыкальным шоу и доброй, душевной атмосферой.

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По словам администрации Дома Культуры, в котором выступал певец, это беспрецедентный случай: впервые в истории они принимают одного артиста три дня подряд, да еще и с переполненными залами. Билеты на концерты Олега Винника были проданы в кратчайшие сроки, и судя по отзывам в соцсетях, не все желающие успели их купить.

Напомним, что концертный тур Олега Винника «Моя душа…» продолжается. В ближайшее время феномен украинскиой эстрады отправится с гастролями на восток Украины – в Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, затем выступит в центральных районах страны, а в начале декабря представит свою музыкальную программу в Беларуси.