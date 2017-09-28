По традиции День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября, например, в этом году педагоги будут получать поздравления первого числа. Дата праздника установлена соответствующим Указом Президента Украины от 1994 года.

В преддверии этого праздника в школах проводятся торжественные мероприятия. Особенно популярным является «День самоуправления», когда ученики дают возможность передохнуть своим учителям и сами проводят уроки. Что подарить любимому педагогу в этот день? Мы подготовили топ-5 подарков, которые точно придутся по душе вашему учителю.

Канцелярские принадлежности

Красивый блокнот или ручка всегда будут полезны и актуальны. Только помните, что подарочная канцелярия должна выглядеть достойно. Предметы для украшения классной комнаты

Красивая настольная лампа, оригинальная доска для заметок, настенные часы или цветы в горшке будут поднимать учителю настроение на рабочем месте. Компьютерные аксессуары

В мире информационных технологий компьютерные аксессуары являются прекрасным подарком. Подарите педагогу флешку, забавный коврик для мышки или наушники.

Подарки по интересам

Если вы дружите с учителем давно, то наверняка знаете, чем он увлекается, какую музыку и литературу предпочитает. Поэтому книга, пластинка любимого исполнителя или билеты в театр станут прекрасным презентом. Подарок с юмором

Не стоит дарить учителю резинового таракана или муху, можно ограничиться шутливой периодической системой с фотографией учительницы вместо Менделеева.

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