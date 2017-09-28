«Charity chain» от Маши Ефросининой и Валерии Гуземы: собрано почти 800 000 на лечение детей

В мае две красивые и стильные девушки – ведущая «Сюрприз, сюрприз!» Маша Ефросинина и дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема – запустили совместный проект. Это была коллекция золотых цепочек «Charity chain» — все деньги от ее продажи шли на благотворительность. Вчера, 27 сентября, Маша и Лера собрали киевских журналистов и основных клиенток «Charity chain» на пресс-бранч в отеле Fairmont. Чтобы рассказать, какая сумма была выручена и куда будет направлена.

Гостей девушки встречали в тех самых украшениях. Цепочки от ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry легко узнать по специальным подвескам-клюшкам с надписями «Люби», «Верь», «Делись», «Молись», «Помогай».

— Мне кажется, мы нашли правильную формулировку – это украшения со смыслом, — делится Маша Ефросинина. — Проект задумывался, исходя из двух главных задач. Во-первых, благая миссия. Во-вторых, чтобы он был легким и очень красивым. В нем нет натужности и напряжения. Исключительно красота, которая объединяет. В нашем случае она объединяет женщин, Все девушки, которые купили «Charity chain», носят наши украшения и понимают: они сделали что-то полезное.

Готовясь произнести речь, Валерия Гузема заметно волновалась. Искренне призналась: не ожидала такого успеха. Уже первая акция в рамках проекта завершилась сбором около 90 тысяч гривен! Продажи цепочек стартовали с Интернет-аукциона на странице Леры в Инстаграм и именно столько покупательница заплатила за уникальное ожерелье с пятью бриллиантами. Потом вмиг разлетелась первая партия цепочек с клюшками. Всего же их было продано около сотни. В присутствии всех собравшихся Валерия Гузема торжественно огласила собранную за время акции сумму. Это 781 тысяча 500 гривен! Все деньги переданы благотворительному фонду «Твоя опора». И будут направлены на операции детей с пороком сердца.

— Адресная помощь – довольно новое направление работы фонда, — объясняет Маша Ефросинина, являясь попечителем фонда. – Когда мы поняли, что за несколько месяцев собрали больше полумиллиона гривен, встретились с Валерией Гуземой и главной фонда Лерой Татарчук. Чтобы обсудить, куда конкретно эти деньги пойдут. С институтом имени Амосова мы сотрудничаем уже несколько лет – закупаем лекарства и оборудование. Но на этот раз решили помочь точечно.

Глава фонда Лера Татарчук осторожно подсчитывает: вырученных денег хватит на 10-12 операций маленьким пациентам. — Точно сказать сейчас сложно, это разные дети с разными проблемами, и им требуются разная помощь, — поясняет она. – Двое уже были успешно прооперированы. Других сейчас подготавливают к хирургическому вмешательству. Все это – дети воинов АТО, из малообеспеченных семей, сироты.

Гостьи пресс-бранча признавались: именно возможность «покупая, помогать» превращает цепочки в любимые украшения.



— Когда делаешь хорошо кому-то, ты счастливее, чем когда хорошо тебе, — говорит ведущая проекта «Зважені та щасливі»-7 Анита Луценко. – Поэтому я купила сразу две цепочки.



— Инициатива Маши и Леры стала настолько узнаваемой! Люди сразу определяют, что на мне за украшения, — признается телеведущая Татьяна Терехова. – Так и говорят: «О, это же Charity chain!».



— Знаете, поначалу мы с Лерой переживали, — подводит итоги Маша Ефросинина. – Украшения сделаны из золота высокой пробы, то есть они недешевы. Но все девушки, которые покупали эти цепочки, потом говорили: «Ношу не снимая». И это для нас лучший комплимент.

На этом благотворительные продажи Charity Chain не заканчиваются! Можно приобрести украшение с такими важными словами, как Help, believe, Love, Share и Pray и помочь детскому сердечку биться!