Сегодня, 27.09.2017 Google отмечает 19-летие. Всем хорошо известно, что зачастую праздничным датам компания посвящает дудл. Сегодня весь мир увидел особенный из них — спиннер сюрпризов в день рождения Google. Как играть в праздничную рулетку? Читайте в нашем материале!

День рождения – важный праздник для каждого из нас. Всемирно известная компания – не исключение. К праздничной дате Google выпустил масштабный doodle, привлекая тем самым к празднованию весь мир.

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«Щелкнув сегодня на Doodle, вы получите 19 сюрпризов, которые мы запустили за последние 19 лет, включая наш новый Search Funbox: Snake Game! Так что крутите и спасибо, что празднуете с нами!», – именно так говорится в описании к дудлу.

Действительно, праздничная рулетка Google – настоящий сюрприз для пользователей системы. Нажав на Doodle правой кнопкой мыши, появляется рулетка. Покрутив ее, вам предлагается одна из игр, в которую можно сыграть.

История Google, к слову, также полна сюрпризов. Так в 1997 году счастливый случай свел одного из основателей компании Ларри Пейджа и соучредителя Google Сергея Брина в Стэнфордском университете. С того дня и началась история поисковика. В своем первом офисе – гараже – мужчины приступили к работе. Они ставили себе простую, но оригинальную цель – сделать информацию всемирно доступной и полезной. Домен Google был зарегистрирован 15 сентября 1997 года. Сегодня же, как говорится в описании к праздничному дудлу, Google обслуживает более 4,5 миллиардов пользователей в 160 странах, которые говорят на 123 языках.

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