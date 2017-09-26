Олег Винник: биография, личная жизнь и все новости об артисте

Судья «Х-фактор»-8 Олег Винник — один из самых популярных украинских певцов, композитор, автор текстов, по праву считающийся самым востребованным и гастролирующим артистом страны. Музыкант ежегодно дает около 150 сольных концертов и входит в тройку наиболее прослушиваемых исполнителей в Интернете и соцсетях. Его концерты собирают аншлаги, а билеты во всех городах раскупаются задолго до заявленных дат.

Полное имя: Олег Анатольевич Винник

Дата рождения: 31 июля 1973

Место рождения: с. Вербовка, Черкасская область

Деятельность: певец, композитор, актёр, поэт

Семейное положение: не женат

Псевдоним: OLEGG

Голос: тенор-баритон

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Подробная информация:

Детство и юность. Олег Винник родился в селе Вербовка, Черкасской области 31 июля 1973 года. Закончил среднюю школу в селе Червоный Кут (Черкасская область). С самого детства принимал участие в художественной самодеятельности. Несмотря на увлечение игрой на электрогитаре, что давалось Олегу довольно легко, главным его талантом было пение.

После окончания школы, юноша поступил в Каневское училище культуры, на хормейстерский отдел. Однако совсем скоро преподаватели разглядели в нем настоящий талант, уговорили сменить курс и заняться вокалом. В те года, Винник уже начал появляться на сцене, будучи гитаристом местной группы. А в 20 лет одаренный студент стал солистом Черкасской филармонии.

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Отъезд в Германию. Поехав в Германию в рамках культурного обмена студентами, во время прохождения стажировки, Винник заметил афишу мюзикла. Именно тогда он понял, чем действительно хотел бы заниматься. Со временем ему поступает предложение от Люнебургского театра из Нижней Саксонии, где он продолжает карьеру исполняя партии в опере «Тоска» и оперетте «Паганини».

В период пребывании в Германии, Винник знакомится с Джоном Леманом — американским преподавателем вокала. Педагога восхищает талант юного певца и на протяжении следующих двух лет, Олег занимается оттачиванием вокальных возможностей с именитым учителем. В ходе этих занятий, он овладевает новым голосовым диапазоном — лирико-драматическим тенором. Также, вокальный спектр его возможностей значительно расширился и в исполнении различных сценических ролей. Он с легкостью поет как тенором, так и баритоном.

Далее следовали первые попытки в мюзиклах. Два года OLEGG — именно такой псевдоним выбрал певец — играет роль Люченцио в мюзикле «KISS ME KATE», а также Фебуса и Клопена в мюзикле «Собор Парижской Богоматери».

Однако действительно удачным для Винника становится мюзикл «Отверженные», в котором украинец исполнил роль Жана Вальжана. Постановка пользовалась колоссальным успехом среди зрителей, а Олег получил за нее звание «Новый грандиозный голос 2003» по версии европейского издания «DA CAPO».

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Музыкальная карьера и возвращение в Украину. В 2011 году Олег полностью сконцентрировался на сольной карьере и вернулся в Украину. Сделав упор на живые выступления, он довольно быстро покорил миллионы слушателей своим творчеством, талантом, голосом и харизмой. Причем билеты на его концерты раскупают буквально в первый день поступления в продажу. Этот факт некоторые СМИ окрестили как «Феномен Олега Винника».

Всего за несколько лет он выпустил четыре авторских альбома: «Ангел», «Счастье», «Роксолана», «Я не устану», двенадцать видеоклипов и неоднократно объездил с гастролями всю Украину.

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Личная жизнь. В одном из интервью, в 2016 году Винник признался, что влюблен. Однако личную жизнь актер комментировать не собирается.