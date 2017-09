Экс-судья шоу «Х-фактор» Юлия Санина и ее рок-группа The Hardkiss представили новый трек и видео под названием «Lovers». Съемки клипа о поиске свободы, драйва и любви проходили в Киеве — на Подоле и Троещине. О чем песня, как проходил съемочных процесс, а также слова «Lovers» — в нашем материале.

«У меня песня «Lovers» ассоциируется с движением на большой скорости. Риф вдохновляющий — хочется куда-то ехать, открывать новые горизонты и заводить новые интересные знакомства… «Lovers» — это драйв и позитив, любовь и секс. В клипе снялось более 60 человек — это очень яркая и интересная киевская молодежь. Мы будто все вместе сели в partybus и поехали искать приключения и впечатления», — рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина.

Текст песни Lovers читайте прямо сейчас:

Hey you! You wanna get away into better days

Hey you! You wanna get away into Lovers days

I want you to come alive this way

Hey you! You wanna get away into better days

Hey you! We on our way to feel that magnetism and daze

I want you to come alive this way

I want you

please please please please

Lovers

Don’t you know how to be happy happy o

Lovers

Don’t you know how to be truly free

So follow me swallow me

Hey you! Lets go into the night, feeling your love so near

Hey you! I’m here to show you why freedom is more than fear

I want you now to be young and clear

I want you

please please please please

Lovers

Don’t you know how to be happy happy o

Lovers

Don’t you know how to be truly free

So follow me swallow me

It’s more than you can imagine.

Love makes a perfect connection.

Non-fiction, confession, obsession.

We go on and on keep coming along

But don’t forget what you came for

Get more and more

And open your door for someone you’re waiting for

Lovers

Don’t you know

You know how to be free

Lovers

Don’t you know

You know how to be free

So follow me, swallow me

Режиссером видео «Lovers» выступил молодой режиссер из США Norton, снимавший клипы для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser и St.Lucia. Norton любит сюрреализм, графику и глубину ночной картинки.

Съемки новой истории от The Hardkiss проходили на Подоле, Троещине и в окрестностях самых интересных мостов Киева.

Смотрите клип «Lovers» The Hardkiss прямо сейчас!