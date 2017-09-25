Сегодня, 25 сентября 2017 года, в гостях у «Все Буде Добре» на телеканале СТБ — Pianoбой! Еще вчера все обсуждали, почему Дмитрий Шуров разбил гитару участника на кастинге «Х-фактор»-8 в Киеве. А уже сегодня он расскажет ведущей Наде Матвеевой много интересного о своем судействе на сцене «Х». А также ответит на вопросы зрителей и приоткроет завесу личной жизни!

Дмитрий Шуров стал судьей «Х-фактор» в 8 сезоне проекта и сразу же обрел статус одного из самых обсуждаемых членов жюри. То он спорит с Олегом Винником, то выскакивает на сцену и в четыре руки играет на пианино с участником кастинга. Непредсказуемый, талантливый и очень загадочный!

В эксклюзивном интервью Надежде Матвеевой Дмитрий Шуров рассказал о многих нюансах судейства «Х-фактор»-8. Также он высказал свое мнение о том, чем проект стал для него за время съемок. Надя, конечно же, не упустила и тему личной жизни. Дмитрий Шуров искренне и трогательно отвечал на вопросы о любви. А ещё судья «Х-фактор» рассказал о юности, стиле, планах на будущее и, что самое важное — ответил на вопросы телезрителей!

Читайте интервью Дмитрия Шурова и смотрите видео-интервью с судьей «Х-фактор»-8 на «Все Буде Добре»!