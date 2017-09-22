СТБ учредил премию имени Сергея Назарова

С осени этого года телеканал СТБ учредил ежегодную премию имени Сергея Назарова. Она будет присуждаться самой инновационной, новаторской и прорывной творческой идее. Принять участие может любой сотрудник канала как самостоятельно, так и в команде с коллегами. Премиальный фонд составляет 10 тыс. долларов США. «Это первый телевизионный сезон, который задумал, но не увидел Сергей Назаров. Мы очень хотим сделать так, чтобы тот творческий импульс, ту планку, которую задал Серёжа, мы смогли удержать, не потеряв по дороге то важное, что связывает нас со зрителем, — сообщает Генеральный директор СТБ Владимир Бородянский. — Каждый год мы будем отбирать лучшую творческую идею, и каждый год она будет в рамках новой заданной темы. Потратить премию можно будет на свое профессиональное развитие или же на реализацию собственного творческого проекта».

Ежегодно идеи будут приниматься осенью, а оглашение победителя – 2 декабря, в день, когда Сергей Назаров начал работать на СТБ.

Напомним, Сергей Анатольевич Назаров пришел на СТБ в 2004 году, чтобы принять участие в перезапуске канала. С того времени и по апрель 2017 занимал пост программного директора СТБ, был членом правления канала. Благодаря его огромному профессионализму, чутью, пониманию зрителя и невероятной работоспособности СТБ быстро занял лидерскую позицию в украинском теле-пространстве. «Сережа видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно, что нам удалось построить удивительный телеканал, непохожий ни на какой другой», — отмечает Владимир Бородянский.

В апреле этого года Сергей Назаров скончался от инсульта.