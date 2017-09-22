Бывший тренер шоу «Зважені та щасливі» Игорь Обуховский познал радость отцовства. Совсем недавно его любимая жена Ксения родила дочь. Этим радостным событием мужчина поделился на своих страницах в Instagram и Facebook.

Малышку можно увидеть на фотографии, которую спортсмен с любовью подписал «Девочка-припевочка». Имя ребенка супруги решили пока не разглашать. Хотя свою личную жизнь Игорь особо не афиширует, все же известно, что с женой он познакомился в клинике, где Ксюша работает стоматологом. После брака их отношения только укрепились, ведь они изначально были основаны на свободе. Супруги могут даже периодически спать в разных комнатах, но это ничуть не отдаляет их друг от друга.

В одном из интервью тренер рассказал о главном секрете их крепких отношений – жена его не «пилит». «Мы ведем диалог, и всегда довольно быстро находим компромисс. С Ксюшей я чувствую себя легко, комфортно», – рассказал Игорь.