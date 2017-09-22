Телеканал СТБ / Экс-тренер «Зважених та щасливих» впервые стал отцом

Экс-тренер «Зважених та щасливих» впервые стал отцом

Телеканал СТБ

Бывший тренер шоу «Зважені та щасливі» Игорь Обуховский познал радость отцовства. Совсем недавно его любимая жена Ксения родила дочь. Этим радостным событием мужчина поделился на своих страницах в Instagram и Facebook.

Малышку можно увидеть на фотографии, которую спортсмен с любовью подписал «Девочка-припевочка». Имя ребенка супруги решили пока не разглашать.21728431_10211162542073498_4659990183915761169_nХотя свою личную жизнь Игорь особо не афиширует, все же известно, что с женой он познакомился в клинике, где Ксюша работает стоматологом. После брака их отношения только укрепились, ведь они изначально были основаны на свободе. Супруги могут даже периодически спать в разных комнатах, но это ничуть не отдаляет их друг от друга.

В одном из интервью тренер рассказал о главном секрете их крепких отношений – жена его не «пилит». «Мы ведем диалог, и всегда довольно быстро находим компромисс. С Ксюшей я чувствую себя легко, комфортно», – рассказал Игорь.

 