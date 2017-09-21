Сегодня, 21 сентября 2017 года, отмечается праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в этот день, а что стоит сделать в обязательном порядке — читайте в нашем материале.

21 сентября православные христиане издавна обращались к Пресвятой Богородице. Они просили благословения и защиты, а также благодарили и почитали Деву Марию. Рождество Пресвятой Богородицы входит в список самых важных православных праздников в году, соответственно, день окутан многими традициями и запретами.

Рождество Пресвятой Богородицы: что можно делать 21 сентября?

Праздник Пресвятой Богородицы тесно переплетает в себе церковные обычаи, народные поверья и приметы. 21 сентября стоит непременно отправиться в церковь. С благими мыслями поставить свечу и помолиться. Наши предки издавна считали, что каждая молитва на Рождество Пресвятой Богородицы будет услышана.

Хозяйки в этот день пекли пироги и хлеб. Зачастую выпечка украшалась инициалами «Р» и «Б» — Рождество Богородицы. После православного праздника хлеб хранился у икон, он служил оберегом для дома и семьи. Пирогами же угощали всех гостей. Более того, Рождество Пресвятой Богородицы – праздник семейный, поэтому к вечеру за столом собирались все родные. Также женщины 21 сентября, по народным поверьям, с самого утра отправлялись к водоемам, чтобы умыться до восхода солнца. Считалось, что это поможет сохранить здоровья и красоту на долгие годы.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября?

Как и во многие православные праздники, на Рождество Пресвятой Богородицы можно делать далеко не все. Так лучше отказаться от:

— Занятий уборкой, а также тяжелым физическим трудом;

— Употребления мяса и алкогольных напитков;

— Остатки еды 21 сентября принято не выбрасывать. Их отдавали нуждающимся. Также не стоит сметать хлебные крошки на пол, предпочтительно отдать их домашним животным.

— Нельзя ссориться в этот день и желать зла, особенно близким. Считается, что плохие помыслы на Рождество Пресвятой Богородицы вернутся в жизнь желающего втройне.

Теперь вы знаете, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы. Хорошего вам праздника!