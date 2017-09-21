Олег Винник устроил рок-концерт на съемках нового клипа

Cамый обаятельный член жюри «Х-фактор»-8 Олег Винник продолжает радовать своих поклонников! В насыщенном гастрольном графике одного из самых востребованных артистов Украины наконец-то появились свободные сутки для съемок нового клипа. На этот раз Олег Винник удивит неожиданным образом в видеоработе на поп-рок композицию «Як жити без тебе»!

В украиноязычной песне «Як жити без тебе», автором которой традиционно является сам Олег Винник, в очередной раз поднимается тема любви и преданности любимой женщине. Однако, текст, который, по словам исполнителя, должен прожить каждый мужчина, приобретает особенные краски благодаря драйвовой рок-н-ролльной подаче музыкального материала.

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Впервые в съемках клипа принял участие реальный бэнд Олега Винника. Согласно одной из линий сюжета зритель виртуально перенесется на рок-концерт музыкантов.

Кроме того, певец удивит своим образом: гитара, очки, косуха. Стилисты использовали самые модные луки, чтобы подчеркнуть мужественность главного героя.

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Видео, которое с нетерпением ждут поклонники Олега Винника, станет второй совместной работой певца с режиссером Еленой Винярской. В прошлом году творческий тандем представил клип на мегапопулярный хит «Нино».

«Олег мне импонирует как человек, очень нравится его харизма и любовь к экспериментам. Поэтому, когда мне вновь предложили поработать с этим артистом, я не задумываясь согласилась, еще до того, как впервые послушала песню», — поделилась Елена Винярская.

Съемки проходили в Киеве. Стартовали в 6 утра и закончились глубокой ночью, продлившись более 20-ти часов.

«Общий язык с Винярской мы нашли еще во время первой нашей совместной работы над клипом «Нино». Лена – интересная личность с чувством юмора. Она знает, что делает. В новом видео мы объединили наши общие идеи,» — прокомментировал Олег Винник

Премьера клипа на песню «Як жити без тебе» ожидается во второй половине октября. Какой будет основная сюжетная линия, появится ли кто-то в кадре помимо музыкантов, увидим совсем скоро!