Телеканал СТБ / Смеющийся Эктор и любовные истории проекта «МастерШеф»-7

Смеющийся Эктор и любовные истории проекта «МастерШеф»-7

Телеканал СТБ

Сегодня, 19 сентября 2017, продолжается разгар нового — 7 сезона «МастерШеф»! Выпуск 7 обещает быть не менее интересным, чем предыдущие. Позади первые, сложные и интересные конкурсы, а также целых четыре черных фартука! И одна из участниц — Мария Рыбакина, уже покинула проект. Поклонники «МастерШеф»-7 с нетерпением ждут 7 выпуска проекта, который выйдет на телеэкраны уже сегодня в 20:00. Что же интересного будет происходить на съемочной площадке?

Самый главный вопрос, который безумно интересует всех телезрителей: кто из участников не справится с новыми испытаниями и покинет проект «МастерШеф»-7 на этой неделе? Ответ мы узнаем уже завтра, в 8 выпуске проекта. Но не сомневайтесь, посмотрев сегодняшний выпуск, можно начинать угадывать — кому не повезет. И будет ли это невезение, либо вина самого пострадавшего.

Также на этой неделе проекта «МастерШеф»-7 станет понятно, продолжатся ли романтические отношения между Женей Белым и Лизой Сподобец. И что получится из симпатии Юлии Судаковой к Максиму Лызо? Помните материал проекта про романтические признания на МастерШеф? Если вы еще не в курсе, то ознакомьтесь :)

Из анонса к 7 выпуску «МастерШеф»-7 можно увидеть, что сегодня участников, судей и телезрителей будет знатно веселить Пава. Нам самим уже не терпится узнать, какой именно поступок участника заставил Эктора осуществлять такие интенсивные движения :)

Итак, уже сегодня вечером вы узнаете новые пикантные подробности, которые разворачивались на съемочной площадке «МастерШеф»- 7! Включайте телеканал СТБ ровно в 20:00, а также смотрите онлайн «МастерШеф»- 7 выпуск 7 от 19.09.2017 на официальном сайте!