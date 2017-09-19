Сегодня, 19 сентября 2017, продолжается разгар нового — 7 сезона «МастерШеф»! Выпуск 7 обещает быть не менее интересным, чем предыдущие. Позади первые, сложные и интересные конкурсы, а также целых четыре черных фартука! И одна из участниц — Мария Рыбакина, уже покинула проект. Поклонники «МастерШеф»-7 с нетерпением ждут 7 выпуска проекта, который выйдет на телеэкраны уже сегодня в 20:00. Что же интересного будет происходить на съемочной площадке?

Самый главный вопрос, который безумно интересует всех телезрителей: кто из участников не справится с новыми испытаниями и покинет проект «МастерШеф»-7 на этой неделе? Ответ мы узнаем уже завтра, в 8 выпуске проекта. Но не сомневайтесь, посмотрев сегодняшний выпуск, можно начинать угадывать — кому не повезет. И будет ли это невезение, либо вина самого пострадавшего.

Также на этой неделе проекта «МастерШеф»-7 станет понятно, продолжатся ли романтические отношения между Женей Белым и Лизой Сподобец. И что получится из симпатии Юлии Судаковой к Максиму Лызо? Помните материал проекта про романтические признания на МастерШеф? Если вы еще не в курсе, то ознакомьтесь

Из анонса к 7 выпуску «МастерШеф»-7 можно увидеть, что сегодня участников, судей и телезрителей будет знатно веселить Пава. Нам самим уже не терпится узнать, какой именно поступок участника заставил Эктора осуществлять такие интенсивные движения

Итак, уже сегодня вечером вы узнаете новые пикантные подробности, которые разворачивались на съемочной площадке «МастерШеф»- 7! Включайте телеканал СТБ ровно в 20:00, а также смотрите онлайн «МастерШеф»- 7 выпуск 7 от 19.09.2017 на официальном сайте!