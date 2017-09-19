Поклонницы Олега Винника устроили акцию в поддержку кумира

Самый обаятельный судья «Х-фактор»-8 Олег Винник славится своим фан-клубом. Поклонницы артиста готовы ради него на все. После недавнего случая на «Х-фактор»-8, они пришли защитить честь кумира! С плакатами и песнями армия фанаток устроила акцию под стенами телеканала СТБ.

«Вы знаете, мудрости Олега, его взвешенности, его правильным комментариям может позавидовать каждый. Он всегда аргументирует свою позицию, очень корректно выражает свое мнение. Услышать комментарий от такого талантливого человека – это бесценный подарок для молодого артиста», — заявила глава фан-клуба Олега Винника.

Женщины, собравшиеся под телеканалом СТБ, уверяют – их кумир не может обидеть никого. Поэтому все негативные отзывы о судействе Олега Винника на «Х-фактор»-8 они объясняют завистью недоброжелателей.

Митинг длился достаточно долго и привлек внимание всех сотрудников канала. Участницы фан-клуба пели любимые хиты кумира, а также кричали лозунг «Олег, мы с тобой»!

Смотрите на видео, как проходила акция в поддержку Олега Винника прямо сейчас!

