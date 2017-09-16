Рюкзаки давно стали незаменимым аксессуаром не только каждого туриста, но и гардероба каждой модницы. Эта деталь может поведать многое о стиле и предпочтениях своей хозяйки, а также рюкзак невероятно удобен и практичен. Какие рюкзаки 2017 сейчас в тренде? Смотрите нашу фотоподборку!

Популярными в наступившем сезоне становятся мини рюкзаки. Они с легкостью дополняют любой образ, а многие обладают немалой вместительностью.

Цвета и фактуры рюкзака могут быть совершенно разными: нежные пастельные оттенки, грубая кожа, хаки, принты на любой вкус.

Бахрома в 2017 году не сдает своих позиций в мире моды, поэтому она смело дополняет стильные модели рюкзаков.

Читайте также: модные брови 2017 — основные тенденции в фото

В 2017 году модные женские рюкзаки можно встретить самых ярких отделок: пайетки, стразы, лаковый блеск и принты все больше дополняют коллекции модных домов.

В тренде остаются и модели с оригинальными формами и деталями.

Стоит отметить, что выглядеть стильно вы можете не только с гламурным вариантом рюкзака. Спортивный стиль — это не менее эффектно, а также обладает массой достоинств: вместительность, удобство, универсальность и многие другие.

Рюкзак — это не только удобно, но и невероятно эффектно. Ознакомившись с модными тенденциями, отдайте предпочтение той модели, которая еще больше раскроет вашу индивидуальность, дополнит ваш гардероб и наверняка словит множество восторженных взглядов!

Читайте также: модное окрашивание волос 2017 — какое выбрать (фото)