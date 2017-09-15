Не всегда обычный подарок может порадовать близкого человека. Если вы хотите отличиться, но не знаете, как оригинально поздравить с днем рождения подругу, друга, любимого, любимую, сотрудников, чтобы обеспечить настроение себе и близкому человеку в этот день, эти способы для вас. Ведь дарить подарки и делать приятные поступки всегда радостно!

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Оригинальные поздравления — способ 1:

Этим методом сейчас пользуются все прогрессивные люди, потому что он доступный, абсолютно бесплатный и безумно приятный. Сделайте в день рождения близкому человеку видео-поздравление. Наверняка сейчас не найдется человека, у которого телефон не поддерживает функцию съемки видео. Вы можете попросить друзей и близких сказать пару приятных слов в камеру для именинника, а если желающих не наберется, то можно подключить незнакомцев, что будет еще интереснее. Смонтировать ролик из полученного материала можно с помощью приложений, которые также сейчас есть возможность скачать на любой из смартфонов. Достаточно только зайти в маркетплэйс и ввести запрос. Если же у вас есть камера или зеркальный фотоаппарат с функцией видеосъемки, то видео можно создать более качественным и с множеством эффектов. Возможно у вас сохранились какие-то обоюдные снимки с вашим близким человеком из которых можно сделать слайд-шоу, что будет еще проще, чем видео-ряд. А еще интереснее получится, если вы сможете совместить и то и другое. Самым популярным и простым сервисом, с помощью которого вы можете смонтировать оригинальное поздравление с днем рождения является Киностудия Windows. Она проста в использовании и позволяет сделать интересный фильм-поздравление с титрами и фразами-описаниями каждого кадра. Если вы сделаете такое оригинальное поздравление с днем рождения своим близким вышеописанным способом, то оно еще долго будет радовать вас и именинника!

Оригинальные поздравления с днем рождения — способ 2:

Устройте для именинника поздравление — квест. Такой способ может быть затратным, но зато будет весьма интересным. Вы можете придумать список из 5-10 заданий, которые виновник торжества должен выполнить прежде, чем доберется до подарка. Это могут быть шуточные задания, загадки или указания, что-то где-то найти (развернуть, добыть и искать дальнейшие подсказки). В конце всего пути именинник должен найти подарок. Такой сценарий будет сложнее реализовать. Но если ваша фантазия и наличие времени для реализации позволяют, то мы гарантируем — такое оригинальное поздравление с днем рождения запомнится вашим близким на всю жизнь!

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Оригинальные поздравления с днем рождения — способ 3:

Очень популярным, одновременно приятным и оригинальным поздравлением с днем рождения сейчас является отправка букетов адресату. Мы считаем, что такой способ поздравления не оставит равнодушной ни одну девушку и даже мужчину. Вы можете к букету и подарок сразу приложить. Главное в этом деле найти того, кто все это дело доставит без опозданий и других неурядиц. Хорошо, что мы живем в прогрессивное время и теперь есть курьерские службы. А еще при заказе букета можно воспользоваться доставкой этого же цветочного магазина, если такая услуга есть в наличии. Как вариант — вызвать такси и попросить водителя доставить подарок, но в этом случае вам возможно придется доплатить за хлопоты. Зато уж точно такое оригинальное поздравление с днем рождения имениннику придется по душе.

Оригинальные поздравления с днем рождения — способ 4:

Если виновник торжества отличается веселостью и любит сюрпризы, то такое оригинальное поздравление с днем рождения он оценит по достоинству. Сейчас в каждом городе есть компании, которые устраивают дни рождения детям со всеми сопутствующими услугами. Мы имеем в виду, что можно заказать для ребенка любого мультяшного персонажа в костюме. Он может петь, развлекать, загадывать загадки и много чего еще. Так как все мы в душе дети, то вы вполне можете заказать такое поздравление с днем рождения. Выберите любимого с детства персонажа для именинника или просто интересного супергероя — бэтмэна, супермена, супервумен и т.д. Предупредите менеджера компании о том, что нужно будет поздравлять взрослого человека. Скорее всего в таких случаях они изменят сценарий поздравления. Такой способ из серии, как оригинально поздравить с днем рождения будет чуть затратнее, чем все остальные. Например в Киеве такая услуга стоит от 300 гривен. Но эмоций она дарит на гораздо большие деньги. Ведь все мы в душе дети. И если вы до сих пор не знаете, как оригинально поздравить с днем рождения близкого человека — смело выбирайте этот способ. Пусть именинник вернется в детство в этот светлый день.

Оригинальные поздравления с днем рождения — способ 5:

Мы считаем, что самым оригинальным поздравлением с днем рождения станет внезапная вечеринка в честь именинника. Если вы имеете много общих друзей и есть возможность всех собрать в одном месте, то этот вариант вам точно понравится. Здесь главное — эффект неожиданности. При условии, что вы точно знаете, что виновник торжества никуда не собирается уезжать в свой день рождения, а также пышно праздновать этот день, очень уместно будет поздравить его таким образом. Обзвоните друзей и поинтересуйтесь, смогут ли они выделить время и немного денег для такого случая. В этом оригинальном поздравлении с днем рождения очень важна локация. Летом можно устроить вечеринку на природе, взяв с собой гриль и музыкальное сопровождение (бумбокс, радиоприемник и т.п.), а также составив меню для друзей. А вот зимой необходимо будет какое-то помещение. Если есть возможность собраться в чьей-то квартире — отлично. Если же такой возможности нет, то нужно продумать возможность заказа столика в кафе, ресторане или баре вашего города. Как вариант, вы можете устроить поход в кино или боулинг вместе со всеми друзьями. Очень важно при этом, соблюдать интригу. Именинник не должен догадаться, что ждет его сегодня вечером и какое из оригинальных поздравлений с днем рождения ему подготовили!

Используйте наши советы оригинальных поздравлений с днем рождения для того, чтобы удивить близкого человека. Но самое важное делать все бескорыстно и с добром, ведь каждому в жизни все возвращается!