Главный герой оригинального и веселого сериала «Папа Дэн» Стас Тикунов рассказал о самых веселых моментах во время съемок, трудностях в работе актера и откровенных сценах на съёмочной площадке. Узнайте все подробности в интервью!

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Что для вас на съемках оказалось самым трудным?

Просыпаться в 4 утра. Когда ты снимаешься ночью, потом приезжаешь, отсыпаешься, а на следующий день тебе нужно снова встать ни свет ни заря. Сложно включиться с утра, организм просыпается к обеду. Актерский аппарат мой так устроен – до обеда я даже разговариваю с трудом. Сложно, когда тебя перед каждым дублем трогают 4 пары рук — костюмер, гример, звукооператор… Это не очень «помогает» настроиться на сцену. Как-то в жару 36 градусов мне пришлось в двух футболках и джинсовой куртке, в шлеме мчаться по городу на велосипеде. «Отличная» кардио нагрузка я вам скажу, не каждый такое выдержит, с учетом того, что спишь по 4 часа в сутки. Я не жалуюсь, а лишь говорю о прелестях кино. Люди, которые думают, что все у нас просто и легко, глубоко ошибаются. Совсем нелегко, везде есть свои сложности. Но в этом кайф и неповторимость нашей профессии. Съемки — это очень увлекательный процесс, где ты включен на 200%. Здесь нельзя обманывать, иначе получится субпродукт. Здесь нужно быть искренним и хорошо расслабляться в кадре.

Какие курьезные моменты происходили на съёмочной площадке?

За кадром запоминаются актеры массовых сцен – они могут к тебе подойти, как к давнему другу, и начать разговаривать или поправлять тебя, учить актёрскому мастерству: «Вот ты знаешь, ты как-то неправильно сейчас схватил его за ухо. Чтобы схватить его за ухо, нужно было взять левой рукой и развернуть». Вот, например, у нас есть замечательный актер Лаша Рамишвили. В одной из сцен он должен дать пощечину мне и моему товарищу Артему. И к нему подходит девушка сзади и говорит: «Вы знаете, я специалист по пощёчинам». Это было очень смешно, вся съёмочная группа смеялась. «Специалист по пощёчинам» – серьезно? И она учила грузина Лашу, как правильно давать пощечину. Потом эта девушка отвела меня в сторону и сказала: «Знаешь, ты классно в кадре смотришься, лучше, чем в жизни». И такие запоминающиеся моменты можно перечислять до бесконечности.

Есть ли у вас любимая сцена в сериале? И сцена, которая запомнилась больше всего?

Самая любимая сцена – это наше первое свидание на качелях, мы снимали на закате, это было настолько красиво, что там ничего и играть не надо было — достаточно было созидать природу и наслаждаться красотой. Ну или первая ссора между Дэном и Тиной в день знакомства, курьезная ситуация, она и драматична, и комична одновременно – как по мне, самая сильная сцена в сериале.

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Это когда неожиданно приходит свекровь с детьми?

Да! Когда все видят и понимают, кто это, а Дэн еще не догоняет. Сцена, которая после этого произошла, – вот она самая интересная. Он пытается понять, как это: у нее нет мужа, но есть свекровь и трое детей?! Как это вообще понять? А сколько ей лет? Эта сцена, она какая-то бесконечная, в ней столько всего…

Легко ли было включиться в съемки. У вас первая сцена была уже с поцелуем. Вы, можно сказать, впервые увидели свою партнершу, а уже надо было играть чувства…

Как-то очень легко мы с ней сработались. У нас похожее чувство юмора, мы постоянно шутим на площадке. Это помогает расслабиться перед кадром и легко сыграть даже самую серьезную сцену. Она искренний и тонкий партнер, и мне очень комфортно работать с ней. Но, возвращаясь к вашему вопросу, на то мы и актеры, чтобы как-то в это включаться, но не подключать свои очень глубокие чувства. У нас у каждого есть дом, семья, поэтому на площадке мы скорее играем, а вот насколько хорошо мы играем – это уже вопрос мастерства. Я до последнего нарочно не смотрел, с кем мне предстоит играть. Мне назвали имя и фамилию актрисы, но я не читал о ней, не просил прислать фотографии… Такого не было. Я пришел, увидел Наташу, мы поздоровались, познакомились, на следующий день уже начались репетиции, а еще на следующий день — первая откровенная сцена. Это было трудновато для меня, и, думаю, для Наташи тоже – ведь постоянно думаешь о доме! А ты здесь таким занимаешься, блин! Но ничего, мы все актеры, мы должны понимать, чем занимаемся, и что наши чувства остаются верны нашим семьям.

Дома комментируют такие сцены?

Конечно, не без доли ревности. Я стараюсь успокоить свою любимую и говорю, что она для меня единственная. Это действительно так! Здесь и оправдываться нечего.

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Дэн – бармен, а у вас, Стаса, есть любимый коктейль?

Я не очень люблю коктейли, они сладкие и быстро дают по голове. Самое главное не что пить, а с кем пить и как пить. Недавно мы с супругой отмечали очередной праздник, пошли в бар, нас поставили на барные стулья и выстроили перед нами на барной стойке высоченную пирамиду из бокалов с коктейлями. Мы, конечно, тогда хорошо оторвались, нам все понравилось, но я понятия не имею, как назывались напитки.

Смотрите сериал «Папа Дэн» с понедельника по пятницу, в 19:00, на СТБ!

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Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.