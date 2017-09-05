После череды летних фестивалей, Дмитрий Шуров не тратит время на отдых, он занял судейское кресло «Х-фактор»-8 и отправляется в масштабный всеукраинский тур «На вершині». В планах Pianoбой – показать новую программу с камерным оркестром и эксклюзивным световым шоу во всех крупных городах нашей Родины. Новый тур получил название в честь одноименного сингла коллектива, премьера которого состоялась летом этого года. Теперь в команде новые участники, новая программа и утроенная неуемная энергия для покорения новых вершин.

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«Для меня концерты Pianoбой – это сеансы духоподъемной магии, которую через музыку ощущают все, кто на сцене и все, кто в зале. Осенний тур «На вершині» будет более масштабным, чем прошлый тур и музыкально, и в плане шоу – Pianoбой оброс новыми песнями и новыми людьми в команде. Я с нетерпением жду момента, когда наша piano-банда в расширенном составе покажет людям все, на что мы способны. Надеюсь на незабываемый тур «На Вершині» с любимой аудиторией», — поделился Дмитрий Шуров.

Pianoбой – пример современной украинской музыки мирового уровня. Это настоящая поп-музыка, какой ее знают и понимают в Нью-Йорке и Лондоне. Подчерк Шурова и команды узнаваем с первых аккордов. Что бы они ни исполняли, либо полюбившуюся всем «Родину», либо Imagine Джона Леннона, все звучит свежо, по-новому и по-настоящему. Живые концерты piano-банды – это всегда аншлаг, это то, что хочется слушать и смотреть, то, что формирует нерушимую связь между артистом и слушателем. Именно поэтому с каждым концертом Pianoбой «штурмует» новые, все более масштабные, площадки. Ведь вместить быстрорастущую армию поклонников главного Piano-бога страны с каждым разом становится все труднее.

14 октября – Белая Церковь — ПК «Росава»

19 октября – Львов – Malevich Concert Arena

21 октября – Ровно – Дом Культуры

22 октября – Луцк – ККЗ «Проминь»

26 октября – Харьков – ККЗ «Украина»

27 октября – Днепр – ДК Машиностроителей

2 ноября – Николаев – ДК Юность

3 ноября – Одесса – Областная филармония

4 ноября – Винница – Дом офицеров

9 ноября – Кривой Рог – Дворец молодежи и студентов

10 ноября – Черкассы – Черкасская областная филармония

24 ноября – Херсон – РК «Амиго»

30 ноября – Запорожье – Областная филармония

7 декабря – Киев – МЦКИ Октябрьский дворец

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