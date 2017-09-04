«Вікна-новини» покажут спецпроект «VETERANO БИЗНЕС» об адаптации ветеранов АТО

С 4 по 8 сентября «Вікна-новини» на СТБ покажут 5-серийный спецпроект «VETERANO БИЗНЕС» корреспондента Киры Толстяковой. Зрители увидят 5 позитивных, мотивирующих и жизнеутверждающих примеров адаптации ветеранов АТО к гражданской жизни.

Период послевоенной адаптации – это еще один вызов для украинцев, которые стояли на защите нашей страны. Вернувшись домой, они сталкиваются с конфликтами на работе и даже проблемой трудоустройства, потому как некоторые работодатели с опаской относятся к ветеранам АТО. Они не знают, как поведет себя в критической ситуации человек, который встретился лицом к лицу с войной.

Автор проекта «VETERANO БИЗНЕС» Кира Толстякова рассказывает: «Мы надеемся, что наши герои станут примером для многих ветеранов АТО. Это 5 человек, которые смогли адаптироваться после войны. Все они очень колоритные! Но все очень решительные, серьезные, честные и откровенные. Я получила огромное удовольствие от общения с ними. Я поняла, что это очень конкретные ребята. Они не распыляются. Они не хотят тратить попусту свое время. Они четко понимают, что им надо и как они могут это сделать».

Как отмечает автор спецпроекта, первая история – ключевая. Она о Леониде Остальцеве, который пошел на войну добровольцем. Вернувшись, Леонид решил открыть собственную пиццерию «Pizza Veterano», где ветераны АТО смогли бы проводить свободное время и адаптироваться. В заведении сегодня работает 12 бывших военных. Леонид Остальцев хочет разбить существующий в обществе стереотип, что ветераны чаще всего – неадекватные люди с посттравматическим синдромом и пристрастием к алкоголю.

Еще одна история – об артиллеристе из Правого сектора Святославе Яременко, который после войны бросил надоевшую работу. Он рискнул попробовать себя в бьюти-индустрии вместе со своей супругой. И хоть поначалу Святослав сомневался, стоит ли посвящать себя в это дело, вскоре ничуть не пожалел о принятом решении. Теперь он мастер педикюра и маникюра, а также бровист!

Следующий герой – Николай Стецькив – папа четырех сыночков и маленькой дочки. Он вернулся после войны, куда пошел добровольцем, и два месяца понятия не имел, чем заниматься. Николай отправился в центр занятости, а уже оттуда вышел с идеей начать собственный бизнес. Теперь у него 40 соток ягодных плантаций с органической сладкой клубникой. И хоть пока что Николай получает лишь небольшую прибыль, он уже вдохновляет своей историей других ветеранов. Они приезжают к Николаю на участок, чтобы поглядеть на фермерское дело.

Владимир Дмитриев, или просто Фидель, до войны работал специалистом по заболеваниям опорно-двигательного аппарата (называет себя улучшенным массажистом), а во время – санинструктором мотопехотной роты. Вернувшись, решил вспомнить любимое хобби, и со временем превратил его в собственное дело. Его мастерская – в гараже, где он вместе с друзьями изготавливает разнообразные изделия из дерева – от самых мелких фляжек до мебели: детских кроваток, лестниц и столов.

Еще один герой «VETERANO БИЗНЕС» – Александр Матяш. До войны у него был бизнес по продаже автозапчастей. Во время АТО к нему пришла необычная идея – начать шить удобное мужское белье. Свои изделия он называет ласково – труханы, труселя и трусямбы. Александр уверен, что в любом бизнесе главное не бояться и всегда двигаться вперед.

«Я смотрела на них и вдохновлялась. Эти ребята не только делают что-то свое, но и помогают другим людям. Они вызывают уважение. Наши герои прошли войну и ничего не боятся. Смотря на них, начинаешь понимать, что многие проблемы в жизни – это просто мелочи. Мы надеемся, что примеры наших героев станут вдохновением для многих!» – говорит автор спецпроекта «VETERANO БИЗНЕС» Кира Толстякова.

Первая серия проекта стартует сегодня, 4 сентября, в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00.