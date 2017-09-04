Татьяна Высоцкая: прямой эфир — это постоянный вызов

Сегодня «Вікна-новини» отмечают 22 годовщину. Ведущая программы Татьяна Высоцкая рассказала в интервью «Телескопу» с какими трудностями она сталкивалась за годы работы и поделилась секретом, как справиться с волнением перед камерой. К слову, интервью также посвящено и предстоящему дню рождения Татьяны — 29 сентября.

Какими стали для вас годы работы на СТБ?

Очень яркими и насыщенными. С чувством, что ты на своем месте и делаешь любимую работу. И ты – дома. Это все очень ценные ощущения. Тем более, что я успела попробовать себя и в качестве ведущей пост-шоу «Зважені та щасливі», и сценариста фильма «Нескорені. Василь Стус», снятого СТБ ко Дню Независимости Украины в 2016-м. Сценарий я писала вместе со своим коллегой, корреспондентом «Вікна-новини» Сережей Стеценко.

Как изменились «Вікна-новини» за этот период?

Выпуски новостей были очень разными: ироничными, строгими, смешными, душевными, грустными… Но команда всегда держала марку и придерживалась стандартов журналистики. В общем, «Вікна-новини» — «яскрава особистість».

Сталкивались с какими-нибудь трудностями?

Работа в прямом эфире новостей – это постоянный вызов: компетентности, профессионализму, быстроте реакции… Так что жизнь, таки да, — борьба.

Вы нервничаете перед камерой? Есть какие-то способы справиться с волнением?

Глубоко дышу. И самое важное — не упускаю нить того, о чем говорю. Не думаю о возможной ошибке или о том, что я ее уже совершила. Об этом буду размышлять потом. А в тот острый момент важно донести людям суть новости. Это непросто, страхи и переживания не дремлют. Но со временем появляется навык.

Еще больше информации о ведущей программы «Вікна-новини» читайте в новом номере журнала «Телескоп».

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