Татьяна Высоцкая: прямой эфир — это постоянный вызов

Сегодня «Вікна-новини» отмечают 22 годовщину. Ведущая программы Татьяна Высоцкая рассказала в интервью «Телескопу» с какими трудностями она сталкивалась за годы работы и поделилась секретом, как справиться с волнением перед камерой. К слову, интервью также посвящено и предстоящему дню рождения Татьяны — 29 сентября.
Кожен день — новини. І ще — стабільності в світі немає) ці непозбувні цитато-жарти з нашої гримерки, у відповідь, як справи) Я, звісно, один з небагатьох старожилів, як мене було обізвала преса)))), але саме тому я тут, бо Вікна щодень різні, їхнє обличчя і наповнення має стільки граней і призм, що годі рахувати і при цьому — невпинна рихтовка якості та завдавання тону на телеринку. І так вже 22 роки. Гарна цифра, і молода, і поважна. З днем народження нас, Вікнівці, а вони, як відомо, колишніми не бувають! #вікна
Какими стали для вас годы работы на СТБ?
Очень яркими и насыщенными. С чувством, что ты на своем месте и делаешь любимую работу. И ты – дома. Это все очень ценные ощущения. Тем более, что я успела попробовать себя и в качестве ведущей пост-шоу «Зважені та щасливі», и сценариста фильма «Нескорені. Василь Стус», снятого СТБ ко Дню Независимости Украины в 2016-м. Сценарий я писала вместе со своим коллегой, корреспондентом «Вікна-новини» Сережей Стеценко.
Как изменились «Вікна-новини» за этот период?
Выпуски новостей были очень разными: ироничными, строгими, смешными, душевными, грустными… Но команда всегда держала марку и придерживалась стандартов журналистики. В общем, «Вікна-новини» — «яскрава особистість».
Сталкивались с какими-нибудь трудностями?
Работа в прямом эфире новостей – это постоянный вызов: компетентности, профессионализму, быстроте реакции… Так что жизнь, таки да, — борьба.
Вы нервничаете перед камерой? Есть какие-то способы справиться с волнением?
Глубоко дышу. И самое важное — не упускаю нить того, о чем говорю. Не думаю о возможной ошибке или о том, что я ее уже совершила. Об этом буду размышлять потом. А в тот острый момент важно донести людям суть новости. Это непросто, страхи и переживания не дремлют. Но со временем появляется навык.
Еще больше информации о ведущей программы «Вікна-новини» читайте в новом номере журнала «Телескоп».