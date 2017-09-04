Маша Ефросинина приглашает провести «Здоровый день» вместе!

«Здоровый день» — это самое масштабное событие благотворительного проекта «CHARITY WEEKEND», организованного Машей Ефросининой совместно с фондом «Твоя опора». В этом году оно состоится уже во второй раз. Точкой сбора станет «Арт-завод Платформа», друг и партнер фестиваля. 10 сентября на его территории соберутся люди, которые хотят провести время не только приятно, но и с пользой – как для себя, так и для нуждающихся в помощи детей!

Кроме известной телеведущей, 10 сентября говорить о здоровом образе жизни (и показывать на собственном примере) будут Настя Каменских, Анита Луценко, Даша Астафьева и еще многие другие звезды.

Тренируйся и танцуй!

Весь день, начиная с 13.30, здесь будут проходить тренировки от самых известных и красивых звезд Украины.

Откроет этот спортивный марафон Настя Каменских. В 15.00 Настю сменит Анита Луценко. В 16.30 Даша Астафьева пригласит на мастер-класс по йоге. В 17:10 на сцену выйдут парни из сериалити «Киев днем и ночью» и инструкторы фитнес-студии «Фактура». А уже вечером, в 18.00, Маша Ефросинина и ее личный тренер Ксения Литвинова предложат потанцевать.

— Это была идея Ксении – устроить танцевальную тренировку, — делится планами ведущая. – Дело в том, что наш мастер-класс будет предварять выступление ALEKSEEV. И мы хотим создать соответствующее настроение. Однако мы с Ксюшей покажем, что за 25-30 минут такой тренировки можно существенно поработать над фигурой. Сейчас работаем над аранжировками для нашего мастер-класса – и это все украинские песни. Будем танцевать под наши хиты!

Звезд в этот день можно будет встретить не только в спортивной зоне. Среди специальных гостей — Лена Кравец, Алексей Суханов, Андрей Бедняков, Надя Матвеева, группа «Open Kids», группа «Nebo5», певица TAYANNA, герои сериалити «Киев днем и ночью», Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также другие знаменитости!

-Я испытываю восторг от изменений, которые наблюдаю, — признается Маша Ефросинина. – В прошлом году на наши просьбы поддержать «Здоровый день» откликнулись только Ivan NAVI, девочки из «Open Kids» и МONATIK… В этом году количество известных людей, согласившихся прийти на «CHARITY WEEKEND. Здоровый день», меня приятно шокирует. Радуюсь, когда Надя Матвеева или Лена Кравец обрывают меня на полуслове: «Маша, можешь не продолжать, конечно, я с тобой». Когда Алексей Суханов присылает смс: «Сочту за честь, спасибо за возможность помогать», да и «Арт-завод Платформа», также много делающие для благотворительности, стали не только нашими друзьями, а и полноценными партнерами фестиваля. Это социальный прорыв, потому что наконец-то благотворительность как явление и событие перестала многим казаться скучной. Дело сдвинулось с мертвой точки, и мы заручаемся все большей, и большей поддержкой.

Хедлайнером фестиваля станет самый яркий артист молодой украинской сцены, исполнитель с уникальным голосом ALEKSEEV.

-Два года назад подобное мероприятие изменило всю мою жизнь. Я посетил благотворительный спектакль «Оскар и розовая дама»,в котором играли дети с онкозаболеваниями. Оттуда вышел другим человеком. Талантливые, добрые, с невероятным желанием жить — как много эти дети тогда сказали нам… – говорит ALEKSEEV. — Счастлив быть частью такого проекта, как «Charity weekend. Здоровый день» и благодарю Машу Ефросинину за возможность помочь другим. Уверен, музыка может вдохновлять на светлые дела. С нетерпением жду этого дня и приглашаю всех неравнодушных!

Настя Каменских, уже принимавшая участие в public talk «Charity weekend», мгновенно откликнулась на предложение Маши Ефросининой провести тренировку вместе с личным тренером певицы – двукратным чемпионом мира по бодибилдингу Андреем Хомицким.

— Спорт — залог здоровой и долгой жизни! И очень хочется, чтобы все все были здоровенькие, особенно детки. – говорит Каменских. — Обязательно приходите 10 сентября на «Charity Weekend. Здоровый день», где мы с моим тренером Андреем Хомицким проведем для вас фитнес-тренировку и поделимся спортивными советами, которые обычно Андрей дает мне!

Соколов Сергей, директор по маркетингу «Арт-завод Платформа» так прокомментировал участие в благотворительном фестивале:

— В современном мире, где столь стремительно развиваются технологии, мы не должны забывать про тех, кто их создает. Важно, как и помогать другим людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, так и заниматься собой, чтобы сделать жизнь более осмысленной. Команда «Арт-завод Платформа» всегда старается реализовывать проекты, имеющие социальную значимость и именно поэтому мы рады, что стали полноценными партнерами Charity Weekend. Здоровый день с Машей Ефросининой и будем рады видеть всех у нас в гостях 10 сентября».

Советуйся со специалистами

Особая гордость организаторов «CHARITY WEEKEND. Здоровый день» — это зона медконсультаций.

На протяжении всего «Здорового дня» около десяти профессиональных врачей будут рассказывать и показывать всем желающим, как сохранить здоровье семьи. Гости смогут получить консультацию самых разных специалистов – от офтальмолога до гастроэнтеролога. Сделать кардиограмму, УЗИ сердца и даже анонимный тест на ВИЧ. Прослушать лекции о первой помощи при разных несчастных случаях. Услышать советы специалистов на тему «Как говорить с ребенком о сексе». И все это входит в стоимость входного билета на событие.

Ешь вкусно и полезно

— В этом году мы собрали лучших столичных производителей здоровых блюд и продуктов, — рассказывает Маша Ефросинина. – И если раньше это были легкие перекусы, то теперь наши гости смогут полноценно пообедать. При этом что бы они ни выбрали — это будет полезная еда.

Приводи детей

Для них во время «CHARITY WEEKEND. Здоровый день» будет работать парк развлечений.

Детские мастер-классы, роботы, фото-зона, гигантские раскраски, бассейн с шариками, батут, пазлы, игры в профессии, аквагрим, мини-футбол и розыгрыши подарков – можно оставить ребенка на весь день, и ему не будет скучно. Кроме аниматоров, в парке развлечений будут работать профессиональные няни. Так что за детьми и присмотрят, и развлекут, и научат их чему-то новому.

Приходите всей семьей на «CHARITY WEEKEND. Здоровый день»! Проведите время весело и с пользой! 10 сентября, «Арт-завод Платформа», ул. Беломорская 1.

Все деньги, вырученные за входные билеты, пойдут на закупку оборудования для оказания реанимационной помощи маленьким пациентам института им. Н. Амосова.