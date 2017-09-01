Вчера, 31 августа, в эфире телеканала СТБ стартовал седьмой сезон самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». Премьерный выпуск стал рекордным за всю историю проекта по обеим аудиториям.

Доля первого эпизода проекта по аудитории 14-49 (50+) составила 20,0%, что на 16% выше доли старта прошлого сезона. Охват по 4+ (вся Украина) составил 5,7 млн чел.

Отрыв от ближайшего конкурента в слоте «Зважених та щасливих» — более чем вдвое.

По аудитории 18-54 доля выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 18,6%.

Отрыв от ближайшего конкурента в слоте «Зважених та щасливих» по 18-54 (50+) составил более 100%.

Напомним, в седьмом сезоне проект «Зважені та щасливі» будет спасать не только здоровье и тела толстяков, но и семейные отношения. Среди участников, которые теперь худеют супружескими парами, Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым, а также Марта и Андрей Марнауз, знакомые зрителям по второму сезону шоу.

Тренеры шоу — Вячеслав и Марина Узелковы.

Ведущая — Анита Луценко.

«Зважені та щасливі» — по четвергам в 20:00 на телеканале СТБ.