Экс-судья шоу «Х-фактор» Антон Савлепов и его группа «Агонь» представили горячее видео на песню «Провоцируй». Клип воссоздает атмосферу подпольных турниров. Противостояние двух девушек на ринге снималось 30 часов, а ради ярких образов рестлерш артисты обошли все секс-шопы Амстердама.
Читайте также: «Х-фактор»-8: Антон Савлепов прокомментировал новый состав судей
Автором идеи и клипмейкером этого видео выступил Антон Савлепов, оператором — Никита Кузьменко.
«Я снимал остросюжетную комедию и не вкладывал в сюжет никаких сложных смысловых или символических хитросплетений. Основная задача клипа — привлечь внимание зрителя и вызвать легкое возбуждение. Это, чистой воды, развлекательное видео», — отметил Савлепов.
Читайте также: Melovin — Hooligan: премьера песни победителя Х-фактор 6
По сюжету лучшие из худших промоутеров — Кокаиновый Ковбой Савлепов и Блаженный Трюкач Боровский — погнали в бой девушек из танцевального эскорта группы.
Костя обошел лучшие секс-шопы Амстердама, чтобы найти костюм для своей бойцовой курочки, а рестлерша Антона слишком буквально восприняла просьбу «раздевайся».
Сам трек создавался в рамках проекта Pepsi Fuzz, саундпродюсером которого выступил Morphom.
Текст песни
Мысль песни проста, но я скажу пару слов.
В этом клубе устроем ночь без тормозов.
Зажигай на танцполе, у тебя выходной.
В этот праздничный вечер повиси со мной.
Повиси со мной, повиси со мной.
Повиси па па па повиси со мной.
У тебя сегодня выходной до утра.
А потом ко мне домой, будем па-ра-ра.
Пара-ри-ра па-ра-ра, а пока танцуй.
И меня на па-ра-ра провоцируй.
Меня провоцируй. Меня провоцируй.
Это твой выходной, проведи его со мной.
И не надо быть другой, нам пора домой.
У тебя сегодня выходной до утра.
У тебя сегодня выходной, о
У тебя сегодня выходной, выходной.
У тебя сегодняо-о-у
Меня провоцируй. Меня провоцируй.
Провоцируй, провоцируй.
Безисходная тема предвещает финал.
Среди всех на танцполе я тебя узнал.
Если ты мне откажешь — предложу другой.
В этот праздничный вечер повисеть со мной.
А-А-АГОНЬ реп сделай громче этот трек!
Твой взгляд нож в сердце.
Любовь без коммерции, это агонь.
Повиси со мной это агонь.
Повиси со мной это агонь.
В клубе сегодня агонь повиси со мной.
У тебя сегодня выходной до утра
Смотрите видео Агонь «Провоцируй» прямо сейчас!