Экс-судья шоу «Х-фактор» Антон Савлепов и его группа «Агонь» представили горячее видео на песню «Провоцируй». Клип воссоздает атмосферу подпольных турниров. Противостояние двух девушек на ринге снималось 30 часов, а ради ярких образов рестлерш артисты обошли все секс-шопы Амстердама.

Читайте также: «Х-фактор»-8: Антон Савлепов прокомментировал новый состав судей

Автором идеи и клипмейкером этого видео выступил Антон Савлепов, оператором — Никита Кузьменко.

«Я снимал остросюжетную комедию и не вкладывал в сюжет никаких сложных смысловых или символических хитросплетений. Основная задача клипа — привлечь внимание зрителя и вызвать легкое возбуждение. Это, чистой воды, развлекательное видео», — отметил Савлепов.

Читайте также: Melovin — Hooligan: премьера песни победителя Х-фактор 6

По сюжету лучшие из худших промоутеров — Кокаиновый Ковбой Савлепов и Блаженный Трюкач Боровский — погнали в бой девушек из танцевального эскорта группы.

Костя обошел лучшие секс-шопы Амстердама, чтобы найти костюм для своей бойцовой курочки, а рестлерша Антона слишком буквально восприняла просьбу «раздевайся».

Сам трек создавался в рамках проекта Pepsi Fuzz, саундпродюсером которого выступил Morphom.

Текст песни

Мысль песни проста, но я скажу пару слов.

В этом клубе устроем ночь без тормозов.

Зажигай на танцполе, у тебя выходной.

В этот праздничный вечер повиси со мной.

Повиси со мной, повиси со мной.

Повиси па па па повиси со мной.

У тебя сегодня выходной до утра.

А потом ко мне домой, будем па-ра-ра.

Пара-ри-ра па-ра-ра, а пока танцуй.

И меня на па-ра-ра провоцируй.

Меня провоцируй. Меня провоцируй.

Это твой выходной, проведи его со мной.

И не надо быть другой, нам пора домой.

У тебя сегодня выходной до утра.

У тебя сегодня выходной, о

У тебя сегодня выходной, выходной.

У тебя сегодняо-о-у

Меня провоцируй. Меня провоцируй.

Провоцируй, провоцируй.

Безисходная тема предвещает финал.

Среди всех на танцполе я тебя узнал.

Если ты мне откажешь — предложу другой.

В этот праздничный вечер повисеть со мной.

А-А-АГОНЬ реп сделай громче этот трек!

Твой взгляд нож в сердце.

Любовь без коммерции, это агонь.

Повиси со мной это агонь.

Повиси со мной это агонь.

В клубе сегодня агонь повиси со мной.

У тебя сегодня выходной до утра

Смотрите видео Агонь «Провоцируй» прямо сейчас!