1 сентября – важный день в жизни каждого школьника. Форма отглажена, банты и галстуки ждут своего «звездного часа», осталось лишь купить красивый букет для любимой учительницы. Не каждый ребенок хочет стоять на линейке с обычными цветами, поэтому родителям приходится изощряться и даже самим создавать оригинальные букеты на 1 сентября. Как это сделать в домашних условиях – читайте в материале. Существуют букеты из леденцов, шоколада, овощей, салфеток, проволоки, шариков и конечно же живых цветов. Приносят их в причудливых вазах из цветных карандашей или в оригинально украшенных коробочках.

Основные советы по букету на 1 сентября

Букет для первоклассника не должен быть объемным и тяжелым. Вашему ребенку предстоит выстоять 30 минут или больше на торжественной линейке, держа ваше произведение искусства в руках. Что касается выбора цветов, то гладиолусы точно брать не стоит. Такой букет закроет собой почти всего малыша.

Для молодой учительницы лучше выбрать небольшие цветы пастельной гаммы.

Для учителя с большим педагогическим стажем подойдет яркий букет с крупными цветами — хризантемами или георгинами.

Стоит учесть и возраст ребенка. Маленький букетик подходит первоклассникам, в руках же старшеклассников он будет выглядеть нелепо.

Чтоб букет не пачкал руки — оберните его в упаковку.

Полевые цветы прекрасны своим ароматом, но также они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

При выборе или самостоятельном составлении букета обратите внимание на его прочность. Если рассыпется, будет неловко.

Хотите, чтобы живые цветы долго оставались свежими — купите специальную флористическую губку (пиафлор), затем поместите всю конструкцию в корзину.

«Сладкий букет» — хит сезона. В нашем случае, из тюльпанов. Выглядит он необычно, сразу и не догадаешься, что внутри спрятаны сладости.

Вам понадобится:

разноцветные кусочки ткани, предлагаем взять белые и розовые

проволока или шпажки

ножницы

скотч

фетр или любая другая плотная ткань зеленого цвета

ленточки зелёного цвета, желательно в тон с плотной тканью

шоколадные конфеты (лучше выбрать удлиненной конусовидной или овальной формы)

Теперь наберитесь терпения, возможно у вас не сразу получится аккуратно завернуть конфеты в ткань, чтобы они были похожи на цветок. Главное — искреннее желание сделать красивый и необычный подарок.

Сладкий букет тюльпанов — пошагово:

Ткань нарезать на квадратики одинакового размера — столько, сколько цветов в вашем букете. В каждый из них заверните конфету. Шпажку просуньте сквозь конфету и зафиксируйте у основания скотчем. В результате должен получиться бутон тюльпана на длинном стебле, в цветке которого спрятана конфета.

Шпажку оберните зеленой ленточкой и зафиксируйте сверху и снизу скотчем.

Осталось добавить листочек. Его вырежьте из зеленого фетра или любой другой ткани, которая хорошо держит форму и закрепите на стебле скотчем.

Аналогичным способом сделайте еще несколько цветков, сложите их в букет и перевяжите красивым бантом или лентой. Можно завернуть букет в специальную сетку для флористики, украсить бабочками, божьими коровками или бусинками.

Желаем вам и вашему малышу приятного знакомства с миром знаний. Пусть учёба будет лёгкой, приятной и захватывающей.