Совсем недавно на СТБ состоялась премьера сериала «Папа Дэн». Яркие герои уже успели завоевать внимание многих телезрителей. Сегодня мы познакомим вас ближе с одним из них – Стасом Тикуновым – веселым барменом, который неожиданно встречает свою любовь.

Стас, расскажите немного о себе. Как вы пришли в актерскую профессию, есть ли в вашей семье актеры?

В моей семье нет актеров. Я, можно сказать, первопроходец в этом плане. Но, насколько мне известно, моя бабушка рассказывала, что мой пра-пра-прадед был при царском дворе шутом. Пять поколений назад в нашей семье таки был артист. Я твердо запомнил эту цифру. Хотя в детстве, до 10 класса, я хотел стать врачом — хирургом, я даже в школе научно-практическую конференцию защищал по хирургии, и занял 3-е место.

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Но как-то крестный достал мне путевку в детский лагерь, и на тот момент там был вожатым наш режиссер детской театральной студии – Игорь Николаевич Лавров. После смены он пригласил меня к себе в студию, просто посмотреть, и, если захочу, – поучаствовать. И так получилось, что я несколько лет играл в детском областном театре. Так я понял, что хочу стать актером. Однако поступить получилось только со второго раза.

Когда с первой попытки не поступили, вы не расстроились? Не отчаялись?

Я не расстроился, больше расстроились мои родители. Хотя изначально они были вообще против того, чем я занимаюсь, запрещали мне ходить в это «заведение», как они выражались, чтобы я не занимался тем, что, по их мнению, не нужно «мужчине», надеялись, что я все-таки выберу «мужскую» профессию. Но характер у меня такой, что, если я чего-то хочу, я этого добиваюсь. Я буду ходить, мучиться, но обязательно своего добьюсь. Я хотел поступить – я поступил. Я попал к замечательному мастеру – Виктору Ивановичу Коршунову. У него была потрясающая команда и я благодарен им – они много в меня вложили.

А сейчас родители смирились с вашим выбором?

Да, сейчас они мной гордятся.

Вы работаете в театре, насколько сложно сочетать театр и кино?

Было, конечно, трудно сделать выбор между театром и кино, но я подошел к художественному руководителю и попросил совместить это дело. Мы в театре ставим «День опричника» Сорокина, идет репетиционный процесс, тяжелый, интересный и мне там все очень нравится. Но я репетирую, репетирую и понимаю, что мне нужно и сюда попасть, и на «Папу Дэна». Потому что, судя по пилоту – получилась очень интересная история. Я, да простят меня продюсеры, показал его нескольким близким людям, и они сказали: «А когда продолжение?». Они настолько заинтересовались этой историей, она настолько простая и настолько современная, и одновременно насколько сложная в каких-то своих проявлениях, что я реально зацепился за этот проект. И я просто рискнул, подошел к Марку Анатольевичу, объяснил всю ситуацию. Я сказал, что это очень интересно. А он говорит: «Да, пожалуйста!». Без всяких вопросов, без всяких обходных путей, если надо – пожалуйста.

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Насколько я знаю, вас ждали в этом проекте. Практически, до последнего надеялись, что у вас получится принять в нем участие…

Вы знаете, я влетел в последний вагон. Я, когда узнал, что меня отпустили, сразу же помчался к агенту, влетаю в офис и говорю: «Мы едем!». Позвонили в Киев, а в этот момент как раз было совещание по поводу утверждения другого артиста, и продюсер уже в Москве все подписывал на ОРТ… Ему позвонили из Киева и сказали, что Тикунов с нами. Вы не шутите? Нет! Это не шутка! Он сидит здесь передо мной. А через неделю я уже прилетел в Киев на репетицию трюков с бутылками и подготовку к съемке.

Существует стереотип, что молодой парень вряд ли может искренне и надолго полюбить женщину намного старше, да еще и с тремя детьми. Эта история сможет убедить в обратном?

Конечно! Ради этого мы и снимаем это кино. У меня есть знакомый, у которого девушка старше его на 18 лет – у них настоящие чувства, искренняя любовь. Конечно, я не знаю всей истории, но насколько вижу, у них очень искренние отношения.

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А вы, когда приняли решение сниматься в этом фильме, общались с ними на эту тему, спрашивали, с какими трудностями и реакциями им приходится сталкиваться?

Знаете, если думать о том, как на тебя смотрят и что о тебе думают – в жизни ничего не получится. Мы очень много клеим на себя ярлыков… А самое интересное, что если бы мы не задумывались, что подумают родители, что скажут друзья, как отреагирует руководство – мы были бы счастливы. Ведь все на авантюрах в нашей жизни строится, все события случаются внезапно. Если мы планируем, продумываем, получается как-то неполноценно, а если мы бросаемся в события, делаем что-то сверх своих сил, мы себя настолько раскрываем, настолько свой потенциал расширяем, что, мне кажется, горы можно сдвинуть.

Какой Дэн вам ближе: беззаботный и веселый или же Дэн, примеряющий на себя роль отца и спутника зрелой женщины?

Мне интересно играть состояние перехода из одного возраста в другой. Вот эта тонкая грань переключения – она самая интересная. И вообще самое увлекательное в театре и в кино – это событие, которое происходит. Когда идет ровная жизнь, мы смотрим: да-да, узнаваемо, да интересно… А вот мытарство, поиск чего-то нового, борьба с самим собой – вот это действительно цепляет.

А вот лично вы, как Стас Тикунов, на каком отрезке сейчас находитесь?

Я, наверное, нахожусь во второй половине – я взрослый мужчина, как я думаю. Но иногда во мне просыпается ребенок, и я веду себя совсем беззаботно. Это, наверное, и есть то само состояние радости, когда мы ведем себя естественно и не задумываемся, как на нас посмотрят, что о нас подумают. Но в большинстве своих проявлений я веду себя как мужчина. Стараюсь, по крайней мере, быть мужчиной, и больше делать, чем болтать.

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Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.