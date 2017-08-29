Телеканал СТБ совместно с FILM.UA приступили к съемкам многосерийной костюмированной драмы «Крепостная». Съемки продлятся больше года и пройдут в самых живописных уголках Украины: усадьбе Чечеля (с. Самчики, Хмельницкая область), замке Вишневецких (Тернопольская область), дворцово-парковом ансамбле «Качановка» (Черниговская область), музее им. Пирогова в Виннице, Житомирской областной филармонии и тд.

«Идея костюмированной драмы зрела давно. Если посмотреть на успешные сериалы последних лет, то запрос на такие проекты достаточно высок. Это явление, которое невозможно игнорировать. Люди любят смотреть красивые костюмированные истории, где есть страсть, интриги, слезы и любовь. Ты как будто переносишься в другую, безумно красивую эпоху. Действие происходит в 19 веке. Наша история – это время невероятных нарядов: огромные платья-колокола, на которые уходили километры ткани, рюши, кружева, банты…. Такие истории – это всегда красиво, это всегда о любви, благородстве, о борьбе возвышенного с низменным и недостойным», — комментирует креативный продюсер и автор идеи Тала Пристаецкая.

В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Червинского. В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете. Что ждет Катерину в конце такого страшного и изнурительного пути к свободе?

«У нас задействовано много известных актеров, которых украинский зритель уже знает и любит, но в нашей истории увидит с другой стороны. Например, прекрасный украинский актер Марк Дробот. Во многих сериалах он играет негативных персонажей. Но в «Крепостной» у Марка будет большая интересная роль с глубокими переживаниями, где он абсолютно не будет похож на того героя, каким зритель его привык воспринимать», — рассказывает Тала Пристаецкая.

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Режиссеры: Феликс Герчиков, Максим Литвинов.

Операторы-постановщики: Сергей Ревуцкий, Алексей Ламах.

Художники-постановщики: Александр Батенев, Олеся Трофименко

Художник по костюмам: Дмитрий Курята

Художник по гриму: Лилиана Хома

Сценарная группа: Ольга Кржечевская, Тала Пристаецкая, Виктория Аджави, Валентина Шевяхова, Светлана Цивинская, Анатолий Руденко, Эмин Бекир-Заде, Альбина Ильченко, Ирина Пименова.

Продюсерская группа: Максим Литвинов, Андрей Ризванюк, Наталия Никифорова

Креативный продюсер: Тала Пристаецкая

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