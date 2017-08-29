Самый обаятельный судья «Х-фактор»-8 и один из самых популярных украинских артистов — Олег Винник закрыл легендарную Сорочинскую ярмарку. Тысячи зрителей пели его хиты «Счастье» и «Нино», и даже устроили флешмоб в честь артиста.

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На протяжении шести дней гости знакомились с работами народных мастеров. Также на главной сцене Национальной Сорочинской ярмарки 2017 выступили популярные украинские исполнители. Торжественное закрытие мероприятия организаторы доверили народному любимцу, а теперь еще и новому судье вокального шоу «Х-фактор»-8 — Олегу Виннику.

Несколько десятков тысяч зрителей спели вместе с Олегом Винником его главные хиты. Во время исполнения композиции «Нино» на площади перед сценой не осталось ни одного человека, который не подпевал бы давно полюбившиеся строчки. Публика не только продемонстрировала отличное знание песен артиста, но и устроила импровизированный флешмоб – с огнями и танцами.

«Я желаю нашей стране большого человеческого многолетнего нескончаемого счастья!» – обратился к присутствующим Винник.

Не пропустите премьеру восьмого сезона шоу «Х-фактор» уже в эту субботу, 2 сентября, в 19:00!

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