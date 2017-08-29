Сегодня, 29 августа 2017 празднуется Третий Спас, который также называют Ореховым или Хлебным. Он замыкает двухнедельный Успенский пост. Существует множество примет, обычаев, традиций, а также запретов связанных с этим днем. Что нельзя делать на Ореховый Спас 2017, а также что обязательно нужно сделать в этот день читайте в нашем материале.

29 августа православные верующие отмечают последний Спас в году. В народе этот праздник именуют Ореховым или Хлебным. Названия связаны с тем, что именно в это время года обычно начинался сбор орехов, а из свежесобранной пшеницы хозяйки выпекали хлеб, который становился главным блюдом праздника. Однако, этот Спас имеет и третье название — Полотняный. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на горе полотна продают». Отсюда и название.

Традиции Третьего (Орехового) Спаса:

По традиции в этот день из орешника заготавливали веники для бани. Считалось, что с их помощью можно было вылечить даже самые тяжелые болезни. Однако сушить эти веники нужно вдали от остальных, иначе они могут потерять целебные свойства.

Во многих городах устраивались ярмарки, где продавали домотканые полотна. Кроме того, считалось, что это день наиболее благоприятный для торговли.

Для пробного сбора урожая, в этот день, в лес посылали старшую женщину. Именно то количество орехов которое она приносила и служило мерой для всех остальных собирающих.

На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин, главным блюдом которого является свежеприготовленный хлеб, что согласно поверьям, принесет здоровье членам семьи и достаток дому.

Как и в другие религиозные праздники, обязательным считается молитва и посещение богослужений.

Согласно поверьям, в этот день орех имеет магические свойства. Из ореховой скорлупы можно сделать настойку, которая будет помогать от болезней на протяжении всего года.

По традиции, в этот день принято освящать орехи, и заранее приготовленный из муки свежего урожая хлеб.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день нельзя ссориться и желать кому-то зла. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь другим, вернутся тебе сторицей.

29 августа не принято отказывать в еде бедным и странствующим.

Нельзя отказываться от работы. С давних времен, Хлебный Спас был днем сбора урожая перед грядущей зимой.

Считается, что в этот день в лесу бродит нечистая сила, потому крайне не рекомендуется ходить в лес без оберега.

Приметы и поверья:

Много орехов на Спас – через год запасешь хлеба про запас

Третий Спас на полотне, а хлебец на току.

Когда хороший Третий Спас — зимой будет квас.

Третий Спас спросит вас: хлеб жали, или в тени пролежали

В народе говорили:

После Успения пришло — солнце на осень пошло.

Ласточки улетают три раза, в три Спаса.

Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет — так и зима подождёт.

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