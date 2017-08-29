Сегодня, 29 августа 2017 празднуется Третий Спас, который также называют Ореховым или Хлебным. Он замыкает двухнедельный Успенский пост. Существует множество примет, обычаев, традиций, а также запретов связанных с этим днем. Что нельзя делать на Ореховый Спас 2017, а также что обязательно нужно сделать в этот день читайте в нашем материале.
29 августа православные верующие отмечают последний Спас в году. В народе этот праздник именуют Ореховым или Хлебным. Названия связаны с тем, что именно в это время года обычно начинался сбор орехов, а из свежесобранной пшеницы хозяйки выпекали хлеб, который становился главным блюдом праздника. Однако, этот Спас имеет и третье название — Полотняный. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на горе полотна продают». Отсюда и название.
Традиции Третьего (Орехового) Спаса:
- По традиции в этот день из орешника заготавливали веники для бани. Считалось, что с их помощью можно было вылечить даже самые тяжелые болезни. Однако сушить эти веники нужно вдали от остальных, иначе они могут потерять целебные свойства.
- Во многих городах устраивались ярмарки, где продавали домотканые полотна. Кроме того, считалось, что это день наиболее благоприятный для торговли.
- Для пробного сбора урожая, в этот день, в лес посылали старшую женщину. Именно то количество орехов которое она приносила и служило мерой для всех остальных собирающих.
- На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин, главным блюдом которого является свежеприготовленный хлеб, что согласно поверьям, принесет здоровье членам семьи и достаток дому.
- Как и в другие религиозные праздники, обязательным считается молитва и посещение богослужений.
- Согласно поверьям, в этот день орех имеет магические свойства. Из ореховой скорлупы можно сделать настойку, которая будет помогать от болезней на протяжении всего года.
- По традиции, в этот день принято освящать орехи, и заранее приготовленный из муки свежего урожая хлеб.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
- В этот день нельзя ссориться и желать кому-то зла. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь другим, вернутся тебе сторицей.
- 29 августа не принято отказывать в еде бедным и странствующим.
- Нельзя отказываться от работы. С давних времен, Хлебный Спас был днем сбора урожая перед грядущей зимой.
- Считается, что в этот день в лесу бродит нечистая сила, потому крайне не рекомендуется ходить в лес без оберега.
Приметы и поверья:
- Много орехов на Спас – через год запасешь хлеба про запас
- Третий Спас на полотне, а хлебец на току.
- Когда хороший Третий Спас — зимой будет квас.
- Третий Спас спросит вас: хлеб жали, или в тени пролежали
В народе говорили:
- После Успения пришло — солнце на осень пошло.
- Ласточки улетают три раза, в три Спаса.
- Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет — так и зима подождёт.
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