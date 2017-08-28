Премьера: сериал «Папа Дэн» выходит на телеэкраны!

Уже сегодня, 28 августа, в 19:00 на СТБ состоится премьера сериала «Папа Дэн». С понедельника по пятницу, затаив дыхание, зрители будут следить за развитием простой, но очень оригинальной истории!

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По сюжету 24-летний баловень судьбы влюбляется в бизнес-леди. Вскоре герой узнает, что возлюбленная старше его на 15 лет. Более того, у нее есть трое детей! Познакомились они при нестандартных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств… Это полностью устраивает обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознает, что по уши влюбился. Но сможет ли главный герой стать отчимом для троих детей Тины? Как быть с их бабушкой, которая немедленно возненавидела «молокососа»? Какой будет реакция близких Тины на столь очевидный мезальянс? И каково будет главной героине в один прекрасный день узнать, что мать Дэна была ее школьной подружкой?

В ролях: Наталья Ноздрина, Стас Тикунов, Людмила Загорская, Татьяна Орлова, Алексей Шуплецов, Дарья Трегубова, Никита Тарасов, Лаша Рамишвили, Алексей Нагрудный, Екатерина Вайвала, Олеся Гаевая, Ярослава Гуменюк, Вероника Лукьяненко, Евгений Лебедин.

Режиссеры: Кристина Сиволап, Ирина Громозда

Операторы: Алексей Назарук, Сергей Крутько

Продюсеры: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк

Креативные продюсеры: Олеся Лукьяненко, Алексей Сахалтуев

Смотрите трейлер сериала «Папа Дэн»!

А также не пропустите премьеру уже сегодня, в 19:00, на СТБ!

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Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.