MELOVIN — победитель шестого сезона шоу «Х-фактор» — представил новую песню под названием «Hooligan». Всего лишь за сутки после премьеры трек успел покорить вершину iTunes Украина, заняв первое место.

За короткий срок новый хит MELOVIN стал самым популярным на iTunes Украина. Этой новостью Костя Бочаров поделился на своей странице в Instagram. Как отмечает сам певец, песня была создана совместно с британской командой хитмейкеров и не похожа на прежние работы артиста.

«Мы смогли создать интересную коллаборацию нашей команды BIG HOUSE MELOVIN совместно с киевским саундпродюсером Ruzhynski и лондонской командой авторов, которые в свое время работали с Amy Winehouse, Hurts, Lana Del Rey, Leona Lewis, DJ Tiesto. Главным соавтором песни «Hooligan» стал Ashley Hicklin, создатель известного во всем мире хита DJ Tiesto — On My Way. Надеюсь, нам удалось создать песню, достойную не меньшего внимания»

Удивил победитель «Х-фактор»-6 и смысловым наполнением песни. По его словам, трек «Hooligan» — это история об отношениях, которые изначально обречены не на «Happy end», которые убивают изнутри каждого партнера и приносят только боль.

«Твое сердце будет разбито, и ты должна знать об этом сейчас, в самом начале нашей с тобой истории, — цитирует строчки из песни MELOVIN. — Я думаю, многие проходили через такие отношения. Когда понимаешь, что рано или поздно они закончатся, но не можешь взять и уйти от человека».

А вот и слова нового хита от MELOVIN:

Песню «Hooligan» вы можете прослушать и приобрести здесь:

iTunes: https://itunes.apple.com/ru/album/hooligan-single/id1273721943?l=en

Google Play: https://play.google.com/store/music/album/M%C3%89LOVIN_Hooligan?id=B2lsrfaqvtevsllylx2jevcb6p4&hl=ru